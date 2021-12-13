Вице-премьер РФ Борисов: Индия входит в список претендентов на поставку ЗРК С-500

Москва, 13 декабря. Индия может стать первой в списке на покупку новейших российских комплексов С-500, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, заключение сделки по поставкам нового вооружения станет возможным, когда российские войска получат С-500 в должном количестве. По его словам, Москва готова к переговорам по этому вопросу, если от Нью-Дели поступит соответствующий запрос.

«Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», — сказал Борисов в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что Россия начнет экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие несколько лет. Отмечается, что в настоящее время на него еще не оформлены разрешительные документы, передает RT.