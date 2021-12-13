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Капитализация Apple достигла рекордных 3 трлн долларов

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 17:54
Экономика
Капитализация Apple достигла рекордных 3 трлн долларов
flickr.com  /  Brad Greenlee

Нью-Йорк, 13 декабря. Акции американской компании Apple преодолели отметку, при которой ее капитализация превысила 3 трлн долларов впервые в истории, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

В то же время аналитики JP Morgan Chase повысили целевую стоимость акций Apple до 210 долларов. Аналитики ожидают хороших показателей от компании в связи с ожидаемым высоким спросом на 5G iPhone SE.

Apple стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила 3 трлн долларов. Это больше, чем фондовый рынок Германии и вся экономика Великобритании.

В ноябре Apple объявила об отзыве iPhone 12 в России из-за дефекта звука. Как утверждает компания, неполадка могла появиться из-за отказа компонента в модуле приемника. Она может присутствовать на устройствах iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro max, выпущенных с октября 2020 года по апрель 2021-го.

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Все новости / Экономика / Капитализация Apple достигла рекордных 3 трлн долларов
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