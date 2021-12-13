Бархат, камень и винтаж: каким должен быть дизайн интерьера в 2022 году

Дизайн интерьера — это как наряд для женщины. Должно быть красиво, комфортно и в соответствии с модой. Да, при ремонте или редизайне интерьера тоже надо следовать трендам. На какие предметы мебели, материалы и стили стоит обратить внимание в 2022 году, в беседе с ФАН рассказала дизайнер, основатель студии интерьера Инна Каминская.

По словам специалиста, следующий год станет настоящим бальзамом на душу для любителей старины.

«Пришло время для покорения блошиных рынков, аукционов и разбора запылившихся чердаков. Винтажная мебель, светильники, живопись и многочисленные декоративные интерьерные аксессуары снова становятся интересными и востребованными для дизайнеров интерьера. Сейчас появляются толпы охотников за ретрореликвиями из прошлого века. Такие рынки открыты в Москве и Петербурге, массу винтажной мебели и аксессуаров продают через сайты объявлений», — рассказала Каминская.

По ее мнению, стиль ретро вошел в моду не просто так. Сегодня весь мир стал более внимателен к вопросам экологии и бережливому производству, а уважение культурных традиций своей страны и любовь к истории вдохновляют людей на новые творческие идеи.

Как рассказала Каминская, сейчас актуален симбиоз простых отделочных материалов и новых технологий. Люди стали уставать от сложных форм и вычурности в отделке, от многочисленной лепнины и излишнего декорирования. Восточная философия минимализма, нацеленная на простоту форм, натуральные материалы и долговечность вместе с системами «умного дома», считается новым трендом в 2022 году.

из личного архива / Инны Каминской

«Представьте, что вы приходите в свой дом, который вас встречает собственным микроклиматом и зеленой оранжереей с самополивом. Дом считывает температуру вашего тела и распознает время суток, понимая ваш жизненный сценарий. «Умный дом» сам подстраивается под тот род занятий, который вам нужен. Например, если вы устали, температура света становится комфортной и теплой, а если вы нацелены на спорт, работу, активности и вам нужна концентрация внимания — включается нейтральная и более холодная температура света», — сказала она.

В интерьере теперь без страха можно использовать черные, темные акценты и землистые оттенки для яркого контраста. Природные мотивы, которые сегодня на пике актуальности, вносят свои правила в интерьеры. По словам дизайнера, основная база жилья нейтральная и светлая, а вот декоративные интерьерные аксессуары, светильники, багеты, монохромные картины на белом паспарту придадут интерьеру невероятную эффектность. Благодаря такому ходу интерьер воспринимается человеком более четко и понятно, в помещении создается выразительная композиция.

pexels.com / Max Vakhtbovych

«Обратите внимание на грубые, практически необработанные поверхности, такие как природный камень: мрамор, оникс, гранит, песчаник; светлые деревянные панели, имитирующие грубые срубы, вагонка из лиственницы, ели, сосны или осины. Все это смело можно применять в отделке интерьеров в 2022 году. Причем чем грубее и «природнее», тем актуальнее и уникальнее», — отметила дизайнер.

По ее словам, актуальным станет использование в дизайне интерьера и мягких, уютных тканей — бархат, имитация меха типа шерпа, вельвет, флок. Бахрома в 2022 году станет модным трендом и стильным декоративным дополнением к различным изделиям. Она украсит мебель, плафоны люстр, портьеры и ковры.

Ранее пользователи Сети не оценили дорогостоящий интерьер в квартире Иосифа Пригожина и Валерии, назвав их «цыганским шиком». Экспертам обстановка и отделка жилища звездной четы тоже пришлась не по вкусу. Дизайнер Ольга Ким объяснила, что супруги пытались сделать ремонт в стиле ар-деко, однако использовали слишком много элементов в декоре.