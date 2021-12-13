Финансисты перечислили важные факторы давления на российский рубль

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о происходящем на рынке топлива, валют и золота по итогам прошедшей торговой недели. Подробности и прогноз курса цен — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Прошлая пятница завершилась для нефти повышением — стоимость топлива поднялась с отметки 74 доллара за баррель к отметке 75,5 доллара. В ходе сегодняшних утренних торгов цены доходили и до 76 долларов, однако удержаться там не смогли, откатившись до показателя 75,60 доллара.

«В пятницу минэнерго США заявило о том, что начиная с 17 декабря начнет продажу 18 миллионов баррелей из своих стратегических резервов в рамках политики по борьбе с высокими ценами на бензин. Это несколько охладило рынок, однако другие страны, с которыми США объединились в альянс, пока никак не обозначили, когда и сколько они начнут продавать. А это Индия, Великобритания, Китай и Южная Корея», — делятся новостями аналитики.

Подобные известия — немного стрессовый фактор для рынка, при этом эксперты отмечают, что объем топлива, о котором идет речь, не столь значительный. Зато значительны другие показатели: по свежим данным компании Baker Hughes, количество активных буровых установок за последнюю неделю выросло до 471 единицы, что стало максимальным значением с апреля прошлого года.

«Фокус внимания участников начинает постепенно смещаться на начало января: четвертого числа состоится очередное заседание стран ОПЕК и на повестке будет уровень добычи на февраль. В целом ожидается, что, скорее всего, ОПЕК сохранит свои планы и продолжит наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, — говорят экономисты. — В целом нефть пока продолжает оставаться в диапазоне от 70 до 76 долларов за баррель марки Brent. Пока мы находимся у верхней границы».

Золото

Федеральное агентство новостей /

Золото, напротив, продолжает торговаться в узком диапазоне в районе отметки 1780 долларов за унцию. На пятничных торгах его стоимость варьировалась от 1770 до 1790 долларов, однако в итоге цена опустилась до уровня 1784 доллара.

«В пятницу был опубликован индекс потребительских цен по итогам ноября: в годовом выражении инфляция в Штатах составила 6,8% при предыдущем значении 6,2%. В целом данные совпали с прогнозом, однако эти показатели стали максимальным значением аж с 1982 года. Конечно, это очередной фактор, который будет давить на ФРС в принятии решения относительно более быстрого сворачивания действующих стимулирующих мер», — рассказывают аналитики.

Пока в условиях такой повышенной инфляции золото получает поддержку как защитный актив, однако по большому счету торговля идет в очень небольшом диапазоне. Индекс доллара (DXY) пока держится стабильно и торгуется в районе 96,2 пункта. Золото сохраняет свой актуальный диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта находится в довольно спокойном состоянии, а диапазон торговли остается не слишком высоким. В прошедшую пятницу рублю удалось укрепиться с отметки 73,75 до отметки 73,40 рубля за доллар. По истечении выходных и утренней торговой сессии цены примерно здесь же и торгуются.

«С одной стороны, рубль поддерживает восстановление нефти после серьезного падения. Плюс важным событием для рубля на этой неделе станет заседание нашего Центрального банка. Учитывая довольно высокий уровень инфляции в России, все ждут ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки нашим регулятором. Возможно, повышение составит 100 базисных пунктов, то есть ставку ожидаемо поднимут до 8,5%», — подчеркивают эксперты.

Важным для нашей валюты станет и заседание ФРС, ведь это повлияет на доллар и его динамику на мировых рынках. При этом фактором давления на рубль продолжает оставаться геополитика, в частности, ситуация вокруг Украины, где не наблюдается ни эскалации процесса, ни прогресса в его разрешении. На этом фоне в адрес России звучат громкие угрозы о жестких санкциях и даже о «выбросе» страны из мировой финансовой системы, что в целом выглядит как попытка давления. Тем не менее в этих условиях актуальным для рубля диапазоном продолжает оставаться интервал от 72,5 до 75,5 рубля за доллар.