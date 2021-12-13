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Полковник Безруков объяснил, почему Прибалтику не пустят на большой саммит Россия — НАТО

Политика
Полковник Безруков объяснил, почему Прибалтику не пустят на большой саммит Россия — НАТО
flickr.com  /  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Брюссель, 13 декабря. В ситуации с запланированным саммитом Россия НАТО о членстве Прибалтики и Польши в альянсе скромно забыли, никак не реагируя на их попытки пробиться на эту встречу.

Осознанную забывчивость лидеров Североатлантического альянса в эфире канала «Sputnik на русском» объяснил полковник Службы внешней разведки в отставке, политолог Андрей Безруков, оценив заодно и важность запланированной встречи.

Эксперт первым делом отметил, что сравнительная разрядка в политическом конфликте России и США, наметившаяся после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, отметилась как минимум одним важным и принципиальным событием. Впервые за всю историю Вашингтон признал, что Россия имеет свои зоны влияния и интересов, которые нужно уважать. Также впервые за долгое время США и Североатлантический альянс согласились хотя бы обсудить ограничения расширения военного блока на восток.

Полковник Безруков объяснил, почему Прибалтику не пустят на большой саммит Россия — НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Ведущий Марат Касем поинтересовался у гостя, кто, по его мнению будет представлять на этой встрече и не пустят ли на саммит русофобов из Прибалтики и Польши, чтобы усилить накал и оказать давление на Россию. Байден ведь пока не озвучил подробности. Полковник иронично отметил, что последним никто и не давал толком права голоса, а ради саммита об их членстве в принципе могли на время забыть. Хотя в Варшаве и в Риге вроде бы уже заикались о крайней необходимости принять в этом мероприятие участие, но их вряд ли услышали в Вашингтоне и Брюсселе.

«Я уверен, что тех, у кого нет реального права голоса туда просто не пустят. Речь идет в первую очередь о Прибалтике и Польше. Об их членстве в НАТО ради такого случая можно и забыть. Я думаю, что такие вопросы будут согласовываться с Россией. Там, конечно же, будут Германия и Франция, вполне возможно там будет Италия и, наверное, Британия, как ключевые игроки с точки зрения безопасности и военных возможностей. Польшу с Прибалтикой можно отнести к вечным разжигателям, которые постоянно пытаются поиграть с чужими ядерными спичками. Их внутренняя политика тесно связано с кризисными ситуациями, поэтому провокации для них жизненно необходимы. Все прекрасно это понимают, поэтому их и не позовут на встречу подобного уровня. Тем более у них действительно нет толком права голоса в альянсе», — прояснил ситуацию с запланированным саммитом Безруков.

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Все новости / Политика / Полковник Безруков объяснил, почему Прибалтику не пустят на большой саммит Россия — НАТО
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