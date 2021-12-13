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Судан назвал произвольными обвинениями сообщения СМИ о поддержке НФОТ

Весь мир
Судан назвал произвольными обвинениями сообщения СМИ о поддержке НФОТ
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 13 декабря. Министерство иностранных дел Судана опровергло данные информационного агентства FANA о том, что национальная армия якобы поддержала «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) и обучила сепаратистов противостоянию Эфиопии.

«Перед лицом этих произвольных обвинений и вопреки истине МИД хотел бы подтвердить полную приверженность Судана принципам добрососедства и невмешательства во внутренние дела других стран», — разъяснили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве восточноафриканской страны подчеркнули, что в опубликованной статье агентство не привело каких-либо доказательств, сославшись лишь на «надежные источники». В связи с чем МИД призвал Аддис-Абебу прекратить обвинять Хартум во враждебной позиции и действиях, не подкрепленных фактами.

«Судан контролирует международно признанные земли и границы с соседней Эфиопией, поэтому никогда не допустит какой-либо агрессии», — резюмировали в ведомстве.

Ранее национальная армия закрыла пограничный переход в районе восточного населенного пункта Галлабат. По мнению главнокомандующего вооруженными силами Судана, решение помогло сдержать поток покидающих зону боевых действий беженцев, среди которых могли находиться и сепаратисты НФОТ.

Опасения Хартума объяснимы, поскольку бандформирование борется с силами безопасности и обороны Эфиопии, постепенно продвигаясь к столице страны — Аддис-Абебе.

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судан
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