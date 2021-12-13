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Спикер Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу

Политика
Спикер Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 13 декабря. Граждане Украины смогут проголосовать на референдуме по Донбассу лишь на территории, подконтрольной стране, рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию его заявлений вел телеканал «Рада».

«В законе о всеукраинском референдуме предусмотрена эта ситуация (наличия неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. — Прим. ред). Когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить всеукраинский референдум, они могут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина», — подчеркнул Стефанчук.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом государства. По словам представителя Кремля, интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса.

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Все новости / Политика / Спикер Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
украина донбасс стефанчук
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