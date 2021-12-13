Антирейтинг президента Перу достиг 58%

Лима, 13 декабря. Уровень неодобрения президента Перу Педро Кастильо достиг минимума — 58%. Данными соцпроса поделилась организация Ipsos Peru.

En caso se propusiera la vacancia del presidente Castillo, 31% de peruanos estaría definitivamente de acuerdo y 36% definitivamente en desacuerdo. #IpsosPeru @politica_ECpe

Más detalles ????https://t.co/WMa3jQjreE pic.twitter.com/UXmWzYLxFw — Ipsos Perú (@ipsosperu) December 12, 2021

Исследование, проведенное с 9 по 10 декабря, показало, что Кастильо одобряют только 36% опрошенных, 58% высказались против и 6% воздержались от ответа. Это самые высокие показатели со времен правления Альберто Фухимори (1990–2000 годы). Всего было опрошено 1,2 тыс. перуанцев.

В столице страны Лиме уровень неодобрения составляет 74%, на севере — 58%, в центральных районах против высказались 52%. Больше всего Кастильо поддерживают в южной части страны — 53%, на востоке уровень одобрения составляет 47%.

В начале декабря перуанские СМИ обвинили президента в коррупции и связи с бизнесом. Ряд предпринимателей на неформальных встречах якобы просили поддержки у президента. Сам Кастильо отверг все обвинения в коррупции и незаконной деятельности.