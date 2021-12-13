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Партия Порошенко обошла «Слугу народа» в рейтинге популярности политсил на Украине

Политика
Партия Порошенко обошла «Слугу народа» в рейтинге популярности политсил на Украине
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 13 декабря. Партия президента Украины «Слуга народа» разделила первое место с политилой «Европейская солидарность», представляющей интересы экс-главы государства Петра Порошенко.

Как отмечается в итогах соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), за партию Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 18,4% опрошенных, тогда как за партию Порошенко — 19,8% респондентов. Среди всех опрошенных «Европейскую солидарность» поддержали 13,7%, «Слуга народа» набрал на 1% меньше.

«Разница в поддержке этих партий — в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое место», — указывается в результатах исследования.

На третьем месте оказалась партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», далее идет «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Сила и честь», «Радикальная партия» и «Украинская стратегия Владимира Гройсмана».

Ранее политолог Евгений Филиндаш рассказал, в каком случае Зеленский и Порошенко побегут отстраивать Донбасс. По его словам, если США договорятся с Россией по Донбассу, абсолютно все краснолинейщики резко «переобуются», сменят риторику и горячо поддержат примирение с ЛДНР на любых условиях.

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украина порошенко зеленский слуга народа
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