Бывший муж Максаковой отсудил у нее 120 тысяч рублей

Москва, 13 декабря. Бывший гражданский супруг оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у нее 120 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Ему не понравились сказанные экс-супругой слова о том, что он является вором в законе.

Максакова также обвиняла бывшего сожителя и отца своих детей в том, что он поднимал руку на нее и пытался отобрать квартиру и офис. Артистка даже обращалась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, чтобы добиться уголовного наказания для Тюрина.

Мужчина в ответ обратился в суд и потребовал от бывшей жены 5 млн рублей. Однако суд постановил присудить ему 120 тысяч, удовлетворив иск частично. Кроме того, судом было установлено, что обвинения в избиении не являются правдой. Максакова намерена обжаловать это решение.