Киев, 13 декабря. История с выдуманной агрессией России против Украины больше всего напоминает классическую разводку самого низкого уровня из 90-х годов, и главной жертвой этой аферы стал Зеленский.

Хитрую уловку США, направленную в первую очередь против Украины, в студии политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл известный российский журналист Кирилл Вышинский, предупредив, что Киеву очень скоро придется заплатить за эту авантюру Вашингтона. Он отметил, что многие эксперты слишком зацикливаются на глобальных геополитических схемах американцев в ракурсе противостояния с Россией.

В случае недавней информационной кампании с выдуманным нападением России на Украину американцы действительно повышали ставки, в том числе и играя на внутриполитическом поле. Однако за всеми этими большими конструкциями многие не заметили более приземленных, но не менее значимых «разводок» США.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Вообще, вся эта история с выдуманным вторжением, когда Байден выступил эдаким защитником Украины, напоминала больше классическую разводку 90-х годов. Она проста, как дважды два. К человеку, мягко говоря, слюнтяю приходят серьезные люди и говорят: слушай на тебя должны напасть. Он поначалу отнекивается и говорит, что разведка, СНБО, армия — все говорят, что никакой войной не пахнет. Ему отвечают: ты ничего не понимаешь, но мы за тебя впишемся. Потом происходят большие переговоры, на которых ни слова о военной угрозе не прозвучало, и Байден говорит Зеленскому — мы тебя защитили. А за кулисами к тому же Зеленскому приходят серьезные люди и требуют вернуть долг за защиту от выдуманного ими же нападения. Мне страшно подумать, чем Зеленский будет расплачиваться. Землю уже отдали, теперь уйдут суды. Отдаст последнее, наверное. США заставят Зеленского дорого заплатить за выдуманное нападение России и выжмут все до последнего», — выразил уверенность Вышинский.

Журналист добавил, что украинский гарант и режим в целом оказались в крайне опасном положении. Им действительно уже почти нечем платить по счетам, а «партнеры» выдумывают все новые «разводки», повышая долг до космических величин. Однажды настанет момент, когда нынешней камарилье просто некуда будет бежать, так как везде будут поджидать либо кредиторы, либо скамья подсудимых.

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