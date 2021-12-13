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Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 16:54
Общество
Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 13 декабря. Актер и режиссер Никита Михалков был переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России, который объединяет профессиональных кинодеятелей.

Открытое голосование проходило в московском Доме кино. Действующий глава организации Никита Михалков также участвовал в нем и набрал 270 из 278 возможных голосов.

«Я никогда не держался за место. Настоящие сила, богатство и власть только тогда настоящие, когда они направлены на пользу других людей», — сказал Михалков.

Прокомментировал событие и директор департамента кинематографии и модернизационных программ Минкультуры Вячеслав Тельнов, назвав победу Михалкова «замечательным известием».

«Это человек, который больше 20 лет руководит Союзом (кинематографистов). Вопросы, которые связаны с кино, у нас решаются, продвигаются», — поделился Тельнов.

Отметим, что помимо Михалкова на пост председателя Союза кинематографистов также претендовал актер Виктор Балабанов.

Никита Михалков является главой Союза кинематографистов с 1998 года. С 1991 по 1994 год председателем Союза был режиссер Сергей Соловьев. В 1994–1997 годах пост главы союза занимал режиссер Игорь Масленников.

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Никита Михалков союз кинематографистов россии вячеслав тельнов
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