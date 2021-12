10 декабря совет директоров Центрального банка Бразилии объявил о повышении ключевой ставки до 9,25%. Рутинное, казалось бы, заявление регулятора стала для страны главной темой недели, ведь седьмое к ряду повышение ключевой ставки не вписывается в неолиберальную экономическую модель страны, не помогает гражданам копить средства и вызывает опасения насчет возможной рецессии.

Telegram-канал «Байки из фавел» рассказывает о том, почему финансовый регулятор Бразилии резко поменял стратегию в 2021 году и чем это обернется для экономики страны.

В повседневной жизни часто можно услышать об изменении ключевой ставки, однако на это не часть обращают внимание, поскольку не понимают, насколько это отражается на благосостоянии нас и всей страны. Ключевая ставка в любой стране — это процент, под который Центральный банк выдает кредиты частным банкам и принимает от них деньги на депозиты. Коммерческие банки всегда назначают проценты по кредитам выше ключевой ставки, а она регулирует количество, а значит и стоимость денег в обороте.

Повышение ставки ЦБ неминуемо влечет за собой рост процентов по кредитам и депозитам. Дорогие кредиты не выгодны бизнесу, а значит, сокращают возможности привлечения средств и инвестиционных вложений. В то же время приятная ставка по сберегательным счетам мотивирует граждан хранить деньги в банках, а не тратить на товары и услуги. Это замедляет рост цен, сокращает инфляцию, но ведет к подорожанию национальной валюты.

И наоборот, при снижении ключевой ставки происходит сокращение процентов по кредитам и депозитам — люди больше тратят, бизнес больше инвестирует. Такая ситуация становится драйвером спроса, но создает риски для высокой инфляции и снижения стоимости национальной валюты. Таким образом, регулирование ключевой ставки служит своеобразным драйвером или «кувалдой» против инфляции — в зависимости от потребностей государства.

В 2019 году Жаир Болсонару пришел к власти в том числе благодаря тому, что простыми словами обещал Бразилии экономическое процветание после многолетнего кризиса. Рост экономики и благосостояния граждан кандидат в президенты планировал обеспечить за счет привлечения как национальных, так и иностранных инвестиций, а также благодаря либеральной кредитной политике.

С такой миссией на должность министра экономики был назначен «чикагский мальчик» Паулу Гедес — доктор наук Университета Чикаго, который наставлял студентов-экономистов в Чили на неолиберальный путь во времена диктатуры Аугусто Пиночета.

Без всякой иронии можно отметить успех экономической политики администрации Болсонару в 2019 году. Бразилия действительно привлекла рекордное количество инвестиций (75 млрд долларов), номинальный ВВП вырос на 1,4%, низкий уровень инфляции в 3,7% позволил сократить процентную ставку (которая на бразильский манер называется SELIC) с 6,5% до 4,25% к февралю 2020 года.

Впрочем, такие успехи были связаны с краткосрочным воодушевлением инвесторов и благоприятными условиями на фоне выхода экономики из рецессии в 2017-2018 годах. Уже в 2019 году были признаки замедления роста несмотря на старания Гедеса — промышленное производство упало на 1,1%, объем торговли показал меньший рост, чем в 2017-2018 годах (1,8% против 2,1 и 2,3% соответственно).

С началом пандемии COVID-19 экономика Бразилии была вновь отброшена назад. Все экономические показатели, включая ВВП (сократившийся на 4,1%), объем торговли, рост национальной валюты, доходы от экспорта, инвестиции и прочее по итогам года показали отрицательные значения. Неолиберальная команда министра Гедеса, пытаясь как можно скорее вывести страну из кризиса, добилась снижения ключевой ставки до 2% — наименьшего значения в истории — уже к сентябрю 2020 года.

Федеральное агентство новостей /

В таких условиях сработало базовое правило макроэкономики: близкая к минимуму ставка лишь усилила девальвацию бразильского реала, который к концу года потерял в отношении к доллару 22% и стал шестой самой слабой валютой мира.

Проще говоря, деньги в Бразилии стали слишком дешевыми, в результате чего инфляция росла быстрее, чем развивались производство и торговля. В условиях прошлогоднего кризиса Центральный банк из-за просчета правительства Бразилии упустил момент поднять ставку и заложил бомбу замедленного действия.

2021 год должен был стать для Бразилии периодом быстрого экономического восстановления. Международные институты и консалтинговые компании пророчили рост ВВП на 4,5-5%, государственный бюджет начал пополняться за счет отсроченных налоговых платежей за 2020 год, а внутренний государственный долг удалось сократить с 89 до 81%.

Однако тормозом посткризисного восстановления стала самая высокая за пять лет инфляция, непреднамеренно подогреваемая правительством и Центробанком. Помимо неграмотной монетарной политики к этому привели самый серьезный за 90 лет энергетический кризис и политическая нестабильность в результате сентябрьской агонии Болсонару.

Признаки резкого роста цен были заметны еще в начале года, однако уже летом 2021 года консенсусный прогноз предрекал рост инфляции на 10,9% с декабря 2020 по декабрь 2021 года, что стало худшим результатом за последние 18 лет. Индекс потребительских цен вырос еще сильнее: чек на топливо в среднем увеличился на 50%, счет за электричество — на 31%, на продукты — на 30%.

Скачок инфляции во втором полугодии 2021 года начал разрушать надежды либеральных экономистов, а вместе с ними уверенность инвесторов и поддержку президента крупным бизнесом. С августа по октябрь 2021 года в Бразилии неуклонно сокращался объем торговли, промышленное производство с июля продолжало сокращаться, а за год его объем и вовсе упал на 7,8%. Национальное производство долгосрочных товаров в то же время за год сократилось на 27%, экспорт товаров и услуг — на 10%. Как итог кризисных тенденций, номинальный ВВП Бразилии в третьем триместре (июль-сентябрь) сократился на 0,1%, что означает начало технической рецессии.

