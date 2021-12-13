10 декабря совет директоров Центрального банка Бразилии объявил о повышении ключевой ставки до 9,25%. Рутинное, казалось бы, заявление регулятора стала для страны главной темой недели, ведь седьмое к ряду повышение ключевой ставки не вписывается в неолиберальную экономическую модель страны, не помогает гражданам копить средства и вызывает опасения насчет возможной рецессии.

Telegram-канал «Байки из фавел» рассказывает о том, почему финансовый регулятор Бразилии резко поменял стратегию в 2021 году и чем это обернется для экономики страны.

«Кувалда» против инфляции

В повседневной жизни часто можно услышать об изменении ключевой ставки, однако на это не часть обращают внимание, поскольку не понимают, насколько это отражается на благосостоянии нас и всей страны. Ключевая ставка в любой стране — это процент, под который Центральный банк выдает кредиты частным банкам и принимает от них деньги на депозиты. Коммерческие банки всегда назначают проценты по кредитам выше ключевой ставки, а она регулирует количество, а значит и стоимость денег в обороте.

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Повышение ставки ЦБ неминуемо влечет за собой рост процентов по кредитам и депозитам. Дорогие кредиты не выгодны бизнесу, а значит, сокращают возможности привлечения средств и инвестиционных вложений. В то же время приятная ставка по сберегательным счетам мотивирует граждан хранить деньги в банках, а не тратить на товары и услуги. Это замедляет рост цен, сокращает инфляцию, но ведет к подорожанию национальной валюты.

И наоборот, при снижении ключевой ставки происходит сокращение процентов по кредитам и депозитам — люди больше тратят, бизнес больше инвестирует. Такая ситуация становится драйвером спроса, но создает риски для высокой инфляции и снижения стоимости национальной валюты. Таким образом, регулирование ключевой ставки служит своеобразным драйвером или «кувалдой» против инфляции — в зависимости от потребностей государства.

Ошибки бразильских экономистов

В 2019 году Жаир Болсонару пришел к власти в том числе благодаря тому, что простыми словами обещал Бразилии экономическое процветание после многолетнего кризиса. Рост экономики и благосостояния граждан кандидат в президенты планировал обеспечить за счет привлечения как национальных, так и иностранных инвестиций, а также благодаря либеральной кредитной политике.

С такой миссией на должность министра экономики был назначен «чикагский мальчик» Паулу Гедес — доктор наук Университета Чикаго, который наставлял студентов-экономистов в Чили на неолиберальный путь во времена диктатуры Аугусто Пиночета.

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Без всякой иронии можно отметить успех экономической политики администрации Болсонару в 2019 году. Бразилия действительно привлекла рекордное количество инвестиций (75 млрд долларов), номинальный ВВП вырос на 1,4%, низкий уровень инфляции в 3,7% позволил сократить процентную ставку (которая на бразильский манер называется SELIC) с 6,5% до 4,25% к февралю 2020 года.

Впрочем, такие успехи были связаны с краткосрочным воодушевлением инвесторов и благоприятными условиями на фоне выхода экономики из рецессии в 2017-2018 годах. Уже в 2019 году были признаки замедления роста несмотря на старания Гедеса — промышленное производство упало на 1,1%, объем торговли показал меньший рост, чем в 2017-2018 годах (1,8% против 2,1 и 2,3% соответственно).

Vendas do comércio acumulam alta de 1,8% em 2019 e crescem pelo 3º ano seguido; avanço anual, entretanto, foi menor que o registrado em 2017 e 2018 https://t.co/sv8FgjVqIs #G1 pic.twitter.com/B7Sj1vxGxY — g1 (@g1) February 12, 2020

С началом пандемии COVID-19 экономика Бразилии была вновь отброшена назад. Все экономические показатели, включая ВВП (сократившийся на 4,1%), объем торговли, рост национальной валюты, доходы от экспорта, инвестиции и прочее по итогам года показали отрицательные значения. Неолиберальная команда министра Гедеса, пытаясь как можно скорее вывести страну из кризиса, добилась снижения ключевой ставки до 2% — наименьшего значения в истории — уже к сентябрю 2020 года.

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В таких условиях сработало базовое правило макроэкономики: близкая к минимуму ставка лишь усилила девальвацию бразильского реала, который к концу года потерял в отношении к доллару 22% и стал шестой самой слабой валютой мира.

Проще говоря, деньги в Бразилии стали слишком дешевыми, в результате чего инфляция росла быстрее, чем развивались производство и торговля. В условиях прошлогоднего кризиса Центральный банк из-за просчета правительства Бразилии упустил момент поднять ставку и заложил бомбу замедленного действия.

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Инфляция бьет по карману и бюджету

2021 год должен был стать для Бразилии периодом быстрого экономического восстановления. Международные институты и консалтинговые компании пророчили рост ВВП на 4,5-5%, государственный бюджет начал пополняться за счет отсроченных налоговых платежей за 2020 год, а внутренний государственный долг удалось сократить с 89 до 81%.

Однако тормозом посткризисного восстановления стала самая высокая за пять лет инфляция, непреднамеренно подогреваемая правительством и Центробанком. Помимо неграмотной монетарной политики к этому привели самый серьезный за 90 лет энергетический кризис и политическая нестабильность в результате сентябрьской агонии Болсонару.

Признаки резкого роста цен были заметны еще в начале года, однако уже летом 2021 года консенсусный прогноз предрекал рост инфляции на 10,9% с декабря 2020 по декабрь 2021 года, что стало худшим результатом за последние 18 лет. Индекс потребительских цен вырос еще сильнее: чек на топливо в среднем увеличился на 50%, счет за электричество — на 31%, на продукты — на 30%.

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Скачок инфляции во втором полугодии 2021 года начал разрушать надежды либеральных экономистов, а вместе с ними уверенность инвесторов и поддержку президента крупным бизнесом. С августа по октябрь 2021 года в Бразилии неуклонно сокращался объем торговли, промышленное производство с июля продолжало сокращаться, а за год его объем и вовсе упал на 7,8%. Национальное производство долгосрочных товаров в то же время за год сократилось на 27%, экспорт товаров и услуг — на 10%. Как итог кризисных тенденций, номинальный ВВП Бразилии в третьем триместре (июль-сентябрь) сократился на 0,1%, что означает начало технической рецессии.

O desastre anunciado..



"PIB do Brasil cai 0,1% no 3º trimestre e país entra em recessão técnica"



"O Brasil tá decolando", disse Guedes...



Isso é resultado da política econômica desastrosa do Guedes, com apoio do "mercado" e grande imprensa.. pic.twitter.com/GTKGXwOgp6 — Uallace Moreira???????????????? (@moreira_uallace) December 2, 2021

Однако если по итогам 2021 года страна все же ожидает роста экономики на 4,7%, то следующий год может обернуться для Бразилии очередным замедлением развития. Аналитики банка Bradesco уже прогнозируют в 2022 году рост ВВП, близкий к нулю. Такой сценарий во многом будет определяться инфляцией, которая не опустится ниже 10% до апреля, а в годовом значении при наилучшем раскладе составит 5%.

Bradesco corta PIB para 4,7% em 2021, mas mantém projeção para 2022https://t.co/GLuF6k9aWT — Valor Investe (@valorinveste) December 10, 2021

Отказ от низкой ставки

Экономисты Центрального банка не могли не предвидеть подобного сценария и забили тревогу еще в феврале 2021 года. Под давлением специалистов Минэкономики дало «зеленый свет» на изменение экономического курса, в результате чего Центральный банк за 11 месяцев семь раз поднимал ключевую ставку, доведя ее до нынешних 9,25%. В декабре инвесторы ожидали изменения ключевой ставки, поэтому фондовый рынок воспринял новость без резкого сокращения.

«Учитывая базовый сценарий, баланс рисков и имеющуюся информацию, Copom единогласно принял решение повысить базовую процентную ставку на 1,5 пункта — до 9,25% годовых. Комитет считает, что данное решение отражает базовый сценарий и баланс рисков на соответствующем горизонте, который включает 2022 и 2023 календарные годы», — говорится в заявлении на сайте Центробанка.

Повышение SELIC на 7,25% за один год стало рекордным для Бразилии. Иными словами, правительство Жаира Болсонару было вынуждено делать то, за что сам президент так критиковал экономическую политику Дилмы Руссефф (2011-2016 годы).

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В следующий раз совет директоров бразильского ЦБ соберется в начале февраля и, судя по нынешним тенденциям, вновь одобрит повышение ключевой ставки. По мнению редакции журнала Folha de Sao Paulo, к концу 2022 года SELIC достигнет отметки в 11,25%.

Opinião - Vinicius Torres Freire: Economia até 2023 depende de milagre na inflação e BC diz que vai jogar duro https://t.co/KUZnQn6bBd — vtorresfreire (@vtorresfreire) December 8, 2021

В глобальном масштабе повышение ключевых ставок в нынешнем году стало самым популярным инструментом борьбы с инфляцией. В Латинской Америке ключевые ставки в 2021 году подняли регуляторы Мексики, Колумбии, Перу, Уругвая, Чили, Парагвая. Из развитых стран впервые за долгие годы ставки рефинансирования увеличили Южная Корея, Чехия и Норвегия. А Центральный банк России за 2021 год шесть раз увеличивал ключевую ставку, доведя ее до 7,5%.

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Последствия маневров ЦБ

Парадоксальным образом повышение ставки в Бразилии не только замедлит инвестиции и инфляцию, но и ударит по сбережениям населения и малому бизнесу. В Бразилии, в отличие от других стран, высокая ставка больше не мотивирует граждан к накоплению. С 2019 года ставка по сберегательным счетам начисляется ежемесячно в размере 70% от ключевой ставки, если она не превышает 8,5%. В противном случае, как в настоящее время, доходность по сберегательному счету будет равняться в среднем 6,17%.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central definiu a nova taxa básica de juros, com uma alta de 1,5 ponto percentual, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. A analista Raquel Landim comenta a mudança #CNNBrasilPrimeTime pic.twitter.com/XxOE2VVwSg — CNN Brasil Business (@CNNBrBusiness) December 8, 2021

Иными словами, доходность от классических банковских вкладов в Бразилии будет меньше показателей инфляции, что делает их нерентабельными. Инвестиционные аналитики, опрошенные Forbes Brasil, уже советуют соотечественникам избегать банковских вкладов, а инвестировать в облигации государственного займа, вкладываться в фонды или вовсе покупать акции на бирже Сан-Паулу. В настоящее время на сберегательных счетах бразильских банков хранится более 140 миллиардов долларов, и, если граждане страны массово решат снять деньги для диверсификации активов, в банковском секторе Бразилии замаячит коллапс.

Com a alta da Selic quais investimentos valem mais a pena? https://t.co/ZAojOpTjZP — rede37 (@rede373) December 10, 2021

Впрочем, первыми последствия маневров Центрального банка на себе ощутили предприятия малого и микро-бизнеса. С 2020 года компании этого сектора могли претендовать на льготные займы из Фонда программы национальной поддержки малого бизнеса (Pronampe) под 3,25%, однако уже сейчас ставка достигла 10,5%. Программа, которая стала спасительным кругом для мелких предпринимателей год назад, уже не отличается условиями от банков, что создает новые риски для малого бизнеса.

Pequenas empresas sofrem com aumento da taxa Selichttps://t.co/PxKAPqWRH0 — Band Jornalismo (@BandJornalismo) December 9, 2021

Ряд аналитиков также прогнозирует ожидаемое снижение инвестиций в экономику Бразилии как со стороны национального бизнеса, так и иностранных игроков. Экономист Ван-Дейк Сильвейра считает, что банки могут отказаться от финансирования частных предприятий в пользу выдачи займов государству.

«Сейчас выгоднее финансировать правительство, а не бизнес. Правительство не обанкротится. Когда деньги дорожают, повышаются риски невозврата средств частными предприятиями, и в первую очередь это скажется на инновациях. Повышение ключевой ставки убивает инновации. В Бразилии уровень инноваций и без того на крайне низком уровне, а сейчас и вовсе упадет до критически низких значений», — заявил Сильвейра в интервью изданию Epoca Noticias.

Com a taxa de juros beirando os dois dígitos, quais as chances de as empresas continuarem investindo em projetos inovadores? https://t.co/4KSJRVvZlo — epocanegocios (@epocanegocios) December 9, 2021

Первое полугодие 2022 года станет для экономики и политики Бразилии во многом решающим. Повышение ключевой ставки, несмотря на все возможные негативные последствия и запоздание, выглядит наименьшим и необходимым злом, которое должно побороть инфляцию. Если действия Центрального банка оправдают себя, то Бразилия избежит повторения затяжного кризиса 2014-2016 годов, к которому страна становится все ближе. В противном случае бизнес и политические оппоненты припомнят Жаиру Болсонару его несбывшиеся обещания экономического развития Бразилии. И это станет для него гораздо более серьезным барьером для переизбрания, чем рост популярности Лулы да Силвы или неудачи в борьбе с пандемией COVID-19.

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