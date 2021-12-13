Чехова удивила поклонников фотографией в нижнем белье

Абу-Даби, 13 декабря. Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова хорошо провела время в Арабских Эмиратах со своим сыном Соломоном, родившимся в браке с Гурамом Баблишвили, пишет Teleprogramma.pro. Но несмотря на семейный формат отдыха, Анфиса не удержалась и сделала несколько пикантных фотографий в Абу-Даби и поделилась ими в личном блоге. Снимок в кружевном черном белье вблизи бассейна взбудоражил Сеть. При этом ведущая поспешила успокоить своих подписчиков, чтобы они не подумали ничего плохого.

«Снимал не сын, не переживайте, а штатив. Зато сын нырял в бассейн, когда от штатива отлетела гайка, и он перестал держать телефон. Так что почти семейный подряд», — написала телеведущая.

Подписчики не смогли удержаться и закидали артистку восторженными комментариями.

«Бюстгальтер сразу привлек внимание, красивый, с поддержкой там, где надо»; «Класс, а мне за фото в белье прилетает, что мне за 40, что пора угомониться. Или, что я ищу мужа. И это еще самое скромное, что я озвучила»; «Приятно смотреть на женщину! Все гармонично и женственно! Браво Анфиса!» — прокомментировали пользователи Сети.

Стоит отметить, что сейчас Чехова выглядит изумительно, но не так давно она с ужасом вспоминала, как поправилась в 2014–2016 годах.

«Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014–2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза», — признавалась артистка.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая, ставшая известной благодаря программе для взрослой аудитории «Секс с Анфисой Чеховой», заявила, что долго не могла прийти в себя после процедуры криолиполиза.