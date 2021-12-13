Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 18:48
18:46
Весь мир
В Уругвае установят первый криптовалютный банкомат
18:46
Политика
Журналист Марьянович: США понимают, что Китай представляет для страны самую большую угрозу
18:41
Экономика
Дочерняя компания МТС купит разработчика системы распознавания лиц
18:39
Происшествия
Сразу шесть автомобилей столкнулись на заснеженном Выборгском шоссе в Петербурге
18:38
Происшествия
Жительница Самары скончалась недалеко от стадиона, на котором двумя днями ранее умер болельщик
18:37
Происшествия
Петербуржцам угрожает повисшая над Кавалергардской улицей водосточная труба
18:37
Политика
МИД Германии призвал провести переговоры по Донбассу в «нормандском формате»
18:36
Шоу-бизнес
Менеджер Орбакайте запрещал снимать ее крупным планом на «Золотом граммофоне»
18:36
Политика
Болгарский парламент утвердил лидера партии «Продолжаем перемены» Петкова на пост премьера
18:35
Шоу-бизнес
Вика Цыганова заявила, что заставила шоу «Суперстар! Возвращение» трещать по швам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Курская студентка получила медаль Луки Крымского
Общество
Курская студентка получила медаль Луки Крымского
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Курск, 13 декабря. Президент России наградил студентку четвертого курса Курского медико-фармацевтического колледжа КГМУ Ольгу Золотухину, ей вручена медаль Луки Крымского.

Ольга работает в ковидном стационаре и организовала работу 720 волонтеров для помощи медикам в борьбе с коронавирусом, передает портал «Друг для друга». В январе 2021 года она устроилась на работу в госпиталь Курской городской больницы №1 имени Н. С. Короткова на должность младшей медсестры, с ноября перешла в стационар горбольницы №6. Обе больницы оказывают помощь больным коронавирусом. Параллельно с работой Ольга координирует деятельность волонтерского штаба, а также курского отделения «Волонтеров-медиков» и всероссийской акции «Мы вместе!».

Ольга отметила, что награду заслужили и администрация вуза, и руководства обеих больниц, и власти, и все волонтеры и что результат достигнут усилиями всей команды.

Ранее ФАН рассказывал о награждении медалью МЧС мурманчанина Николая Тихомирова. Он спас во время пожара троих детей, оказавшихся запертыми в горящей квартире.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Курская студентка получила медаль Луки Крымского
президент медаль волонтер коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать