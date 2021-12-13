Курская студентка получила медаль Луки Крымского

Курск, 13 декабря. Президент России наградил студентку четвертого курса Курского медико-фармацевтического колледжа КГМУ Ольгу Золотухину, ей вручена медаль Луки Крымского.

Ольга работает в ковидном стационаре и организовала работу 720 волонтеров для помощи медикам в борьбе с коронавирусом, передает портал «Друг для друга». В январе 2021 года она устроилась на работу в госпиталь Курской городской больницы №1 имени Н. С. Короткова на должность младшей медсестры, с ноября перешла в стационар горбольницы №6. Обе больницы оказывают помощь больным коронавирусом. Параллельно с работой Ольга координирует деятельность волонтерского штаба, а также курского отделения «Волонтеров-медиков» и всероссийской акции «Мы вместе!».

Ольга отметила, что награду заслужили и администрация вуза, и руководства обеих больниц, и власти, и все волонтеры и что результат достигнут усилиями всей команды.

Ранее ФАН рассказывал о награждении медалью МЧС мурманчанина Николая Тихомирова. Он спас во время пожара троих детей, оказавшихся запертыми в горящей квартире.