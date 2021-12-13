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Sohu: российские гиперзвуковые «Цирконы» смогут «прошивать» насквозь авианосцы ВМС США

Армия
Sohu: российские гиперзвуковые «Цирконы» смогут «прошивать» насквозь авианосцы ВМС США
wikipedia.org

Пекин, 13 декабря. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» позволят России решить проблему с высокой «живучестью» американских авианосцев, говорится в публикации китайского издания Sohu.

Отмечается, что российские военные провели серию успешных испытаний гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». По мнению экспертов, у России появилось идеальное оружие, способное «прошивать» насквозь авианосцы ВМС США. Дело в том, что еще ни одна в мире страна не создала боевую систему, которая могла бы перехватывать «Цирконы», передает «ПолитРоссия».

«Точного попадания "Циркона" будет достаточно для того, чтобы американский авианосец потерял свою боеспособность», — говорится в статье.

Подчеркивается, что эти ракеты за счет одной лишь кинетической энергии могут вывести из строя крупные боевые единицы ВМС США. Даже разрекламированная американская система ПРО Aegis не сможет бороться с российскими «Цирконами». В Китае говорят, что Пентагон пришел в замешательство, потому что противопоставить грозной боевой системе ему нечего.

Ранее сообщалось, что новость о запуске массового производства противокорабельных гиперзвуковых ракет в России вызовет переполох среди американских военных. По мнению аналитиков, это нанесен ущерб репутации США.

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россия вмс сша циркон авианосцы
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