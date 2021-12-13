Ошибка во время жеребьевки Лиги чемпионов стала причиной ее аннуляции

Москва, 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за ошибки. Церемония, которая состоялась 13 ноября, будет проведена повторно в этот же день.

Английский «Манчестер Юнайтед» был назван соперником испанского «Вильярреала», но эти команды играли в одной группе и никак не могут попасть в пару 1/8 финала. После этого против испанского клуба должен был играть другой английский клуб — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» достался французский «ПСЖ».

Но во время жеребьевки произошла ошибка. Шар «Манчестер Юнайтед» не был положен до начала церемонии в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Представители испанского клуба подали протест, который был принят УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал, что для проведения финальной игры на «Газпром Арене» будет выделено 288 миллионов рублей.