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Ошибка во время жеребьевки Лиги чемпионов стала причиной ее аннуляции

Спорт
Ошибка во время жеребьевки Лиги чемпионов стала причиной ее аннуляции
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за ошибки. Церемония, которая состоялась 13 ноября, будет проведена повторно в этот же день.

Английский «Манчестер Юнайтед» был назван соперником испанского «Вильярреала», но эти команды играли в одной группе и никак не могут попасть в пару 1/8 финала. После этого против испанского клуба должен был играть другой английский клуб — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» достался французский «ПСЖ».

Но во время жеребьевки произошла ошибка. Шар «Манчестер Юнайтед» не был положен до начала церемонии в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Представители испанского клуба подали протест, который был принят УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал, что для проведения финальной игры на «Газпром Арене» будет выделено 288 миллионов рублей.

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