Журнал Time назвал Илона Маска Человеком года

Нью-Йорк, 13 декабря. Американское издание Time начало подводить итоги года в преддверии Рождества. Журналисты присудили основателю компании SpaceX Илону Маску статус «Персона года».

Главный редактор издания Time Эдвард Фельзенталь произнес речь, посвященную инженеру и миллиардеру Илону Маску на церемонии подведения итогов года. Так, журнал поместил бизнесмена на обложку как Человека года. Главред отметил, что именно амбиции Маска помогли ему стать воплощением главных тем 2021 года.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск», — подчеркнул главред в прямой трансляции на YouTube-канале Time.

Ранее Маск заявлял о возможной смене деятельности и мыслях об уходе с работы. Потенциальной сферой интереса американского бизнесмена может стать развитие собственного блога.