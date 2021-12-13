Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 17:19
17:19
Политика
Спикер Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
17:15
Политика
Партия Порошенко обошла «Слугу народа» в рейтинге популярности политсил на Украине
17:14
Происшествия
Агрессивный дворник схватил за волосы и повалил в снег петербурженку
17:14
Общество
Шоу «Александр Невский» ждут в Московской области
17:13
Общество
«Царь-пробка» вынуждает жителей Шушар добираться до дома через поля
17:13
Общество
Диетолог Полякова дала советы по питанию после коронавируса
17:07
Общество
Бывший муж Максаковой отсудил у нее 120 тысяч рублей
17:07
Происшествия
Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования взрыва в Серпухове
17:04
Общество
Крымские вузы обнаружили положительный эффект от смешанного формата образования
17:02
Общество
Эфир: повысит ли сбор биометрии безопасность поездок в такси и каршеринге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Дудчак не исключил дополнительной индексации пенсий россиян

Экономика
Экономист Дудчак не исключил дополнительной индексации пенсий россиян
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Нынешний профицит федерального бюджета позволяет выплатить пенсионерам средства, которые они могли недополучить в результате превышения инфляционных показателей индексации, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей экономист Александр Дудчак.

Депутат Госдумы Олег Смолин ранее подсчитал, что с 2016 года российские пенсионеры недополучили около 90 тысяч рублей каждый. По его словам, это произошло из-за того, что пенсии индексировались по прогнозируемой инфляции, а не по фактической.

«Я не знаю, насколько для правительства эта тема закрыта, но потерянные средства можно было бы компенсировать. При нынешнем профиците бюджета и тех колоссальных средствах, которые уходят в Фонд национального благосостояния, материальная возможность для компенсации существует», — заявил Дудчак.

Он уточнил, что такая инициатива может исходить от кого угодно. Например, депутаты могут потребовать результатов работы тех, кто отвечает за эффективность принятых решений. По мнению экономиста, это серьезная проблема, требующая широкой дискуссии, но она решаема.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее представил предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он подчеркнул, что его ведомство разработало дополнительные механизмы, предусматривающие более высокие темпы инфляции, чем предусмотрены правительством при индексации.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Дудчак не исключил дополнительной индексации пенсий россиян
пенсии дудчак индексация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать