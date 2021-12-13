Экономист Дудчак не исключил дополнительной индексации пенсий россиян

Москва, 13 декабря. Нынешний профицит федерального бюджета позволяет выплатить пенсионерам средства, которые они могли недополучить в результате превышения инфляционных показателей индексации, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей экономист Александр Дудчак.

Депутат Госдумы Олег Смолин ранее подсчитал, что с 2016 года российские пенсионеры недополучили около 90 тысяч рублей каждый. По его словам, это произошло из-за того, что пенсии индексировались по прогнозируемой инфляции, а не по фактической.

«Я не знаю, насколько для правительства эта тема закрыта, но потерянные средства можно было бы компенсировать. При нынешнем профиците бюджета и тех колоссальных средствах, которые уходят в Фонд национального благосостояния, материальная возможность для компенсации существует», — заявил Дудчак.

Он уточнил, что такая инициатива может исходить от кого угодно. Например, депутаты могут потребовать результатов работы тех, кто отвечает за эффективность принятых решений. По мнению экономиста, это серьезная проблема, требующая широкой дискуссии, но она решаема.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее представил предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он подчеркнул, что его ведомство разработало дополнительные механизмы, предусматривающие более высокие темпы инфляции, чем предусмотрены правительством при индексации.