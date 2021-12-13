Украинский бизнес терпит убытки из-за политики властей

Киев, 13 декабря. Предпринимателям на Украине становится все сложнее и сложнее выжить в текущих экономических условиях, пишет «33-й канал».

Ценник на природных газ для украинских компаний в четыре раза больше, чем тарифы для рядовых граждан. Это сказывается на бизнес-деятельности и ее устойчивости, отмечают эксперты.

Если украинцы платят по 8,5 гривны за кубический метр голубого топлива, то предприятиям приходится покупать аналогичный объем примерно за 38 гривен.

«Тут уже способ экономии газа остается один. Как посоветовал Геннадий Москаль: «Отключить его совсем и закрыть предприятие», — указывают аналитики.

Естественно, что нынешняя экономическая конъюнктура в стране не способствует росту как малого бизнеса, так и среднего и более крупного. Известно о проблемах даже у крупных промышленных фирм.

Ухудшающиеся условия способствуют тому, что люди начинают мигрировать в Европейский союз, стремясь заработать на проживание и обеспечить свои семьи. Например, соседняя Польша недавно упростила порядок въезда трудовых ресурсов с территории Украины. Со временем это серьезно ударит по национальной экономике государства, где уже сейчас на одного рабочего приходятся два пенсионера.

Как прогнозирует бывший министр экономики Виктор Суслов, высокая стоимость топлива приведет к тому, что более 90% локальных организаций будут разорены. Национальный банк Украины уже сообщил, что инфляция по итогам этого года должна достичь 10%.