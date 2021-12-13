Совет Госдумы официально снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Москва, 13 декабря. Совет Государственной думы официально снял с рассмотрения законопроект о введении на всей территории России QR-кодов на транспорте.

Законопроект об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов был внесен в Госдуму Правительством России. Предлагаемые изменения предусматривали, что пассажирам авиарейсов и поездов дальнего следования потребуется предъявлять при посадке либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного COVID-19.

«Президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы», — написал председатель Госдумы Федерального собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

О возможном снятии с повестки рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте Володин уже сообщал ранее. По его словам, в этом вопросе учитывались мнение регионов страны и обращения россиян.