Власти Литвы предложили ввести санкции на транзит белорусских товаров

Вильнюс, 13 декабря. Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Реализация такой меры предотвратит поставки удобрений белорусской организации «Беларуськалий» через территорию Литвы, отмечается в сообщении. Как утверждает Минтранс Литвы, проект закона направлен на обеспечение интересов безопасности, которые нарушаются Белоруссией посредством гибридной агрессии.

Сделки, которые были заключены до введения ограничений в Литве, необходимо расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон, либо их выполнение должно остановиться на время действия санкций. Также запрещается заключать сделки, реализация которых противоречила бы действующим в Литве мерам, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поставки газа в ЕС через Белоруссию могут быть перекрыты, заявил глава республики Александр Лукашенко. По его словам, такой шаг со стороны Минска может быть спровоцирован санкциями, которые учреждаются на Западе в отношении страны.