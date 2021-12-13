Дженнифер Лопес предстала перед папарацци в объятиях Бена Аффлека

Лос-Анджелес, 13 декабря. Певица Дженнифер Лопес решила поддержать своего избранника, голливудского актера Бена Аффлека на новой кинопремьере. Пара не стала скрывать чувства друг к другу на ковровой дорожке.

Бен Аффлек редко расстается с Дженнифер Лопес после неожиданного воссоединения пары в этом году. Влюбленные вместе отправились на премьеру нового фильма Джорджа Клуни «Нежный бар», где избранник Джей Ло исполнил одну из главных ролей.

Лопес выбрала для выхода в свет романтичное платье в греческом стиле с экстремально смелым декольте. Аффлек, напротив, отдал предпочтение классике — строгий костюм-тройка и приталенное черное пальто. Стоит отметить, что пара выглядела счастливой, несмотря на пристальное внимание папарацци. Звезды позировали в обнимку и без стеснения флиртовали друг с другом перед камерами.

Накануне Рождества пара решилась на пополнение. Дженнифер Лопес представила поклонникам их питомца, которого засняла на фоне роскошной праздничной елки. Выбор звезды пал на кота, которого она назвала Феликсом.