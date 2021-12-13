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Востоковед Долгов назвал скандальными заявления Сокурова о республиках Северного Кавказа

Политика
Востоковед Долгов назвал скандальными заявления Сокурова о республиках Северного Кавказа
youtube.com  /  Гейдар Джемаль

Санкт-Петербург, 13 декабря. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов высказал свое мнение о скандальном выступлении режиссера Александра Сокурова на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Долгова, заявление Сокурова — мягко говоря — является странным. Он подчеркнул, что фактически его можно считать даже провокационным. Об этом востоковед высказался в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Здесь нужно повторить слова президента (РФ Владимира Путина. — Прим. ред.) о том, что нужно думать, прежде чем высказывать такие заявления. Это абсолютно провокационные заявления», — отметил доктор исторических наук, отвечая на вопрос, насколько заявление режиссера соответствует реальности.

Он указал, что такие известные люди, как Сокуров, не имеют права высказываться о том, что не собираются «воевать» за свою страну с Североатлантическим альянсом. По мнению Долгова, режиссер не думал, когда говорил об этом, или находился под эмоциональным впечатлением после бесед с отдельными личностями.

В заключении ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН призвал всех, кто собирается выражать подобные мысли, хорошенько подумать о том, какие последствия принесут их заявления.

Ранее сообщалось, что Чечня была и останется субъектом в составе России, несмотря ни на какие заявления. Соответствующее заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров, комментируя слова режиссера Александра Сокурова.

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Все новости / Политика / Востоковед Долгов назвал скандальными заявления Сокурова о республиках Северного Кавказа
россия долгов сокуров
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