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Белый дом попытается убедить «умеренных» демократов поддержать «план Байдена»

Весь мир
Белый дом попытается убедить «умеренных» демократов поддержать «план Байдена»
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 13 декабря. Президент США Джо Байден будет вести переговоры с умеренным сенатором Джо Манчиным, чтобы склонить его проголосовать за инфраструктурный план стоимостью 2 трлн долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Манчин с самого начала не поддержал законопроект, представленный администрацией президента. По мнению сенатора, некоторые части нужно корректировать, потому что в нынешнем видео он достаточно дорогостоящий и может повлиять на уровень инфляции в стране. Манчин также выступил против роста ставки корпоративного налога с 21 до 28%, он считает справедливым увеличение на 3–4% максимум. Весь пакет законопроекта, по его мнению, не должен превышать 1,5 трлн долларов. По данным СМИ, Байден и Манчин планируют провести переговоры в ближайшие дни. То, что сенатор решительно настроен против, подтверждают и его коллеги.

Республиканец и представитель Южной Каролины в сенате Линдси Грэм заявил, что сделал запрос в бюджетное управление для оценки законопроекта по просьбе Манчина.

«Манчин пришел ко мне и сказал: «Я думаю, что этот законопроект полон уловок, что эти программы никуда не денутся. Я думаю, что счет вырастет вдвое», — сказал Грэм.

В начале октября представители левого крыла Демократической партии США отказались идти на уступки умеренным демократам в вопросе финансирования плана президента Байдена. Законопроект предусматривает ремонт и модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, а также водопровода.

Белый дом попытается убедить «умеренных» демократов поддержать «план Байдена»
Федеральное агентство новостей /

 

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сша байден инфраструктура
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