Белый дом попытается убедить «умеренных» демократов поддержать «план Байдена»

Вашингтон, 13 декабря. Президент США Джо Байден будет вести переговоры с умеренным сенатором Джо Манчиным, чтобы склонить его проголосовать за инфраструктурный план стоимостью 2 трлн долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Biden intends to lobby Sen. Joe Manchin (D., W. Va.) this week, as the president seeks a deal on the Build Back Better bill https://t.co/LSayaFm66K