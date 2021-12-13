Власти Израиля хотят убедить ОАЭ отказаться от примирения с Ираном

Абу-Даби, 13 декабря. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет завершил первый визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Associated Press.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett on Sunday took off on a historic trip to the United Arab Emirates, the first visit by an Israeli premier, as part of a blitz of regional diplomacy against the backdrop of struggling nuclear talks with Iran. https://t.co/zymANWPS1c — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 12, 2021

Поездка уже названа исторической, поскольку глава израильского кабмина прибыл в ОАЭ в рамках регионального блица на фоне тяжелых переговоров Запада с Исламской Республикой Иран (ИРИ) по ядерной программе этой страны.

Европа и Соединенные Штаты внимательно присматривается к происходящему в Вене, где идут обсуждения с Тегераном. Иранцы требуют от Вашингтона отказаться от санкций, но Белый дом обеспокоен иранскими инициативами по обогащению оружейного урана.

Сейчас стороны зашли в тупик. И Тель-Авиву важно мнение Абу-Даби, поскольку эмираты придерживаются нейтральной позиции в отношении ИРИ и долгое время считались одним из главных посредников в связях Тегерана с внешним миром в условиях тяжелейшей изоляции Исламской Республики.

Израильтяне с беспокойством наблюдают за жесткой позицией Тегерана на встречах в Вене. Для участия в переговорном процессе израильские власти направили высокопоставленного дипломата и руководителей служб обороны и разведки на встречу с союзниками в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Они требуют жесткого подхода в отношениях с Исламской Республикой Иран. И нынешняя поездка Нафтали Беннета в ОАЭ является важным дипломатическим этапом лобби позиции Тель-Авива.

«Я очень рад быть здесь. Это первый официальный визит израильского премьер-министра. Мы надеемся на укрепление дипломатических отношений между странами», — заявил Беннет в приветственной речи.

Сейчас у Тель-Авива и Абу-Даби установились хорошие контакты. Стороны и до этого имели неофициальные активные контакты. А в прошлом году при посредничестве Вашингтона был подписан документ о нормализации отношений в рамках «Авраамских соглашений», которые предполагают серию дипломатических пактов с целым рядом арабских государств. В их число вошли Бахрейн, Судан, Марокко.

Федеральное агентство новостей /

Грозят войной

Нынешняя поездка Беннета последовала за визитом советника ОАЭ по национальной безопасности шейха Тахнун бин Заида Аль Нахайяна в Тегеран. Там он встречался с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси. И теперь эмиратские власти и аналитики говорят о сдвиге во внешнеполитическом курсе ОАЭ, которые отходят от военного авантюризма после участия в разрушительных конфликтах в ряде стран Ближнего Востока.

«Нам нужно избежать серьезного конфликта, который втянет Соединенные Штаты или другие страны региона в войну. Наш интерес заключается в том, чтобы избежать этого любой ценой», — говорит дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Опасения Абу-Даби вызывает ужесточившаяся риторика Израиля и Соединенные Штаты. В начале декабря Вашингтон и Тель-Авив решили обсудить возможные военные учения, в рамках которых разыгрывается сценарий уничтожения ядерных объектов Ирана.

«Мы находимся в критической точке. И нынешний диалог с израильтянами проходит на фоне брифинга с участием командования Пентагона и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которого обсуждался полный набор имеющихся военных вариантов, позволяющих гарантировать, что Иран не сможет произвести ядерное оружие», — заявил один из американских чиновников на условиях анонимности.

Такие же мысли высказывал министр обороны США Ллойд Остин на встрече с израильским коллегой Бенни Ганцем. Он заявил, что Иран не смог предложить конструктивную дипломатическую позицию на переговорах в Вене и пояснил, что президент США Джо Байден «готов обратиться к другим вариантам», если нынешняя политика по отношению к Тегерану не даст результатов.

«Мы полностью разделяем нашу приверженность предотвращению получения Ираном ядерного оружия. Это является интересом национальной безопасности Соединенных Штатов, Израиля и всего мира», — сказал Ллойд Остин.

Бенни Ганц поддержал речь американского коллеги обвинениями в адрес Тегерана. Глава израильского минобороны назвал Иран главным врагом Израиля и «самой большой угрозой глобальному и региональному миру, а также стабильности».

Миротворческая позиция Абу-Даби

Нынешние переговоры в Вене стали продолжением всей этой большой политики давления на Исламскую Республику Иран. Мировые державы пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран к полному соблюдению пакта, от которого в 2018 году в одностороннем порядке отказался тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Абу-Даби разделяет озабоченность Израиля и США по поводу ядерных амбиций Ирана, а также ракетной программы этой страны. Но ОАЭ пытаются балансировать, а не оказывать давление.

«Сейчас наступила пора его деэскалации. Мы не разделяем настрой израильтян, которые нацелены на эскалацию конфликта», — говорит политический аналитик ОАЭ Абдулхалек Абдулла.

В свою очередь Анвар Гаргаш подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты не хотят нового конфликта, подобного войне в Ираке или в Афганистане.

Вместе с тем, Абу-Даби опасаются ситуации, которая случилась в 2019 году. Тогда произошло нападение на танкеры в Персидском заливе, а также на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые вынудили королевство временно закрыть более половины добычи сырой нефти. Предполагается, что за этим стояли проиранские силы.

«ОАЭ необходимо как можно лучше застраховаться, чтобы противостоять действиям Ирана. Вне всяких сомнений, абсолютным приоритетом для эмиратов являются их отношения с Соединенными Штатами», — говорит научный сотрудник Chatham House Нил Куиллиам.

О том, что Абу-Даби следует в русле интересов Вашингтона, говорит недавнее приостановление работы на китайских объектах в одном из эмиратских портов. Это произошло после того, как Соединенные Штаты выразили обеспокоенность и предположили, что китайцы преследуют военные цели.

Но арабы стоят перед сложным выбором. Страны Персидского залива полагаются на Вашингтон с точки зрения обеспечения безопасности. Те же ОАЭ в конце президентства Трампа подписали сделку на сумму в 23 млрд долларов. Она предполагает покупку американских истребителей F-35, беспилотных летательных аппаратов, а также другого оборудования.

Congratulations to the UAE ???????? on its expected acquisition of 50 F-35 fighter jets. It will join Israel ???????? as the exclusive F-35 operators in the Middle East. https://t.co/CArQQCjCUh pic.twitter.com/VY8FL5lemz — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) April 14, 2021

Вместе с тем, у арабских стран растет неуверенность в отношении роли США в регионе в целом. А кроме того, с приходом Джо Байдена в Белый дом, американцы притормозили военно-торговое сотрудничество с Абу-Даби.

По словам советника президента ОАЭ, несмотря на всю приверженность партнерству с Соединенными Штатами, эмираты помнят и про свои интересы. А в их числе не только установление связей с Израилем, но и «общий экономический знаменатель» для улучшения отношений с Ираном, Турцией и Сирией.

В свою очередь аналитик Абдулхалек Абдулла говорит, что у Абу-Даби «нет аппетита к дальнейшим экономическим санкциям в отношении Ирана».