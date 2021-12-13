Певица Лариса Долина поставила на место Сергея Соседова на проекте «Суперстар!»

Москва, 13 декабря. Музыкальному критику Сергею Соседову не понравилась манера исполнения Виктора Салтыкова, который выбрал для выступления на шоу «Суперстар! Возвращение» песню «Просто подари мне один только взгляд». Лариса Долина не согласилась с журналистом.

Судьи посчитали, что Салтыков прекрасно исполнил песню Филиппа Киркорова. Проделанную работу не оценил только Соседов. Критик заявил, что манера пения не подходит для композиции и начал пародировать исполнение певца. Долина не смогла промолчать и поставила на место недовольного журналиста.

«Сереж, может, не надо вам петь?» — мягко спросила певица.

Prt Scr youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

После этих слов зал начал аплодировать. Однако Соседов остался при своем мнении, заявив, что Салтыков по-прежнему чувствует себя молодым, а исполненной композиции нужен возраст.

Долина также вступилась за Юрия Титова, который исполнил песню «Другая причина» группы «Непара». Соседов снова раскритиковал артиста, но Долина не согласилась с ним и похвалила Титова, сообщает Teleprogramma.pro.

В другом выпуске проекта Соседов отчитал Вику Цыганову. Критик заявил, что шансон — это не ее музыка.