Политолог Аркатов о санкциях Европарламента по Африке: неудачная попытка запугать Россию

Резолюция Европарламента против «ЧВК Вагнера» призвана помешать России в укреплении позиций на Черном континенте, считает политолог Иван Аркатов.

В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей эксперт поддержал главу Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, раскритиковавшего антироссийские санкции ЕС. По мнению эксперта, иностранные игроки пытаются помешать миротворческой деятельности отечественных специалистов, осуществляющих помощь африканским странам в восстановлении мира и порядка.

«Я, в первую очередь, считаю, что это очередной шаг по давлению на Россию. Полностью согласен с комментарием Александра Иванова. Успехи в Африке и на Ближнем Востоке сильно мешают коллективному Западу. Как Франции, так и США, и именно поэтому в сторону нашей страны опять сделан недружественный шаг. Простое желание максимально замедлить расширение влияния и укрепление позиций РФ на континенте. Наши специалисты работают на развитие мира, что невыгодно другим силам. В связи с этим они стараются придумать различные методы и провокационные мероприятия с санкциями, чтобы повлиять на Россию, запугать нас. Но я не думаю, что это получится», — заявил политолог.

vk.com / Иван Аркатов

Собеседник ФАН отметил, что ЕС не в первый раз выступает с голословными заявлениями, созданными из пустого места для продвижения хищнических интересов иностранных держав. Деятельность российских специалистов препятствует безнаказанной эксплуатации коллективным Западом стран Черного континента:

«В основе санкций нет никакой доказательной базы. Я бы не удивлялся этому, вполне естественный и ожидаемый ход. Главное — агрессивно обвинить, а есть под этими заявлениями что-то или нет — вопрос второй. Ярким примером является случай из истории, когда США придумали ряд фейков для обоснования военного вторжения в Ирак. Это стандартный подход. Один из инструментов по контролю, в первую очередь, над африканскими странами. Для европейских элит это вполне естественно, потому что им выгодно бедственное положение Африки. Коллективный Запад в свое время установил этот режим в бывших колониях, а сейчас поддерживает его и продолжает выкачивать ресурсы. Как там местное население живет — их совершенно не волнует, им наплевать».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Спикер отметил, что помимо вреда репутации Москвы, неправомерные ограничения угрожают жителям Африки. Фактически, иностранные державы препятствуют миротворческой деятельности России, которая спасла сотни невинных жизней.

«Бездоказательные санкции против россиян в первую очередь влияют не на Москву, а на мирное население Черного континента. Однако для Европы гораздо важнее лоббировать собственные политические и финансовые интересы. Не просто так существует куча гуманитарных программ по помощи африканскому населению, но где их результат? За счет них зарабатывают все, но проблемы голода, например, десятилетиями не решаются. Однако Запад продолжает продвигать свои организации. Они прикрываются красивыми вещами и лозунгами, а на деле кормят своих чиновников. Но в последнее время это стало сложнее делать незаметно, и они переключили фокус на Россию, устраивают такие вот провокации для отвлечения внимания», — заключил Аркатов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее глава СОМБ Александр Иванов отметил, что санкции отражают лицемерную политику ЕС, направленную против России. Также он обратил внимание на отсутствие в содержании резолюции Европарламента какой-либо доказательной основы: