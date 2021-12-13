Глава Союза потребителей назвал причины вероятного роста цен на курятину и яйца

Москва, 13 декабря. Возможная остановка ряда заводов по производству комбикормов может стать причиной роста цен на мясо курицы и яйца, заявил Общественной Службе Новостей председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Представители Национальной мясной ассоциации ранее сообщили о критической ситуации с поставками аминокислот и витаминов для комбикормных заводов. Национальный кормовой союз, в свою очередь, сообщил о повышении стоимости перевозок, снижении производства в Китае и низком спросе на российском рынке.

«Нехватка в рыночной экономике – это значит, дорожает продукт. Подорожают поставки, комбикорм. Тут два варианта – если аминокислоты становятся дороже, комбикорм дорожает и растут цены на продукцию птицеводства. Второй – производство без витаминных добавок. Значит, меньше курицы будут нести яйца, продуктивность снизится», — прокомментировал ситуацию Шелищ.

Он напомнил, что в конце прошлого года государство заключила соглашения с производителями и поставщиками о заморозке цен на сахар и растительное масло. По словам Шелища, в результате производство этих продуктов сократилось.

Экономист Никита Масленников ранее предупредил, что перед Новым годом жители России могут столкнуться с ростом продовольственных цен. По его словам, наиболее заметное подорожание коснется ингредиентов популярных блюд.