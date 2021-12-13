Профессор Ткаченко считает, что режиссеру Сокурову не стоит «лезть» в геополитику

Москва, 13 декабря. Тезисы, которые предложил режиссер Александр Сокуров, о том, что жители национальных республик вовсе не хотят жить в России, прокомментировал доктор экономических наук, профессор Станислав Ткаченко.

Ученый выступил в эфире медиацентра «Патриот». Он заметил, что Сокуров не привел никаких конкретных данных о том, какая именно часть населения — прежде всего молодежи из южных республик — поддерживает идею выхода из России или чего-то такого. Он подчеркнул, что с точки зрения российского законодательства выступление режиссера можно считать опасным.

«Скорее всего, он (Сокуров. — Прим. ред.) просто не понимал , о чем говорил конкретно в этом сюжете, отражая какие-то дискуссии», — высказал профессор свое мнение, отвечая на вопрос, насколько тезисы Сокурова соответствуют истине.

По словам Ткаченко, сценарист в своем обращении смешал несовместимое. Он отметил, что ему было грустно наблюдать, как народный артист Российской Федерации высказывается в области геополитики, в которой толком не разбирается. В ходе выступления Сокурова возникло такое чувство, будто ему «дали текст», подытожил доктор экономических наук, уличив режиссера в неискренности.

Ранее сообщалось, кинорежиссер Александр Сокуров ждет возможности для встречи с президентом России Владимиром Путиным для беседы в неформальной обстановке. По словам сценариста, ему хотелось бы узнать мнение российского лидера по ряду вопросов.