Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 17:17
17:15
Политика
Партия Порошенко обошла «Слугу народа» в рейтинге популярности политсил на Украине
17:14
Происшествия
Агрессивный дворник схватил за волосы и повалил в снег петербурженку
17:14
Общество
Шоу «Александр Невский» ждут в Московской области
17:13
Общество
«Царь-пробка» вынуждает жителей Шушар добираться до дома через поля
17:13
Общество
Диетолог Полякова дала советы по питанию после коронавируса
17:07
Общество
Бывший муж Максаковой отсудил у нее 120 тысяч рублей
17:07
Происшествия
Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования взрыва в Серпухове
17:04
Общество
Крымские вузы обнаружили положительный эффект от смешанного формата образования
17:02
Общество
Эфир: повысит ли сбор биометрии безопасность поездок в такси и каршеринге
17:01
Новороссия
Донбасс сегодня: новобранцы из Львова отказались воевать за Украину, ВСУ готовят удар по ЛНР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Профессор Ткаченко считает, что режиссеру Сокурову не стоит «лезть» в геополитику

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 16:01
Политика
Профессор Ткаченко считает, что режиссеру Сокурову не стоит «лезть» в геополитику
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 декабря. Тезисы, которые предложил режиссер Александр Сокуров, о том, что жители национальных республик вовсе не хотят жить в России, прокомментировал доктор экономических наук, профессор Станислав Ткаченко.

Ученый выступил в эфире медиацентра «Патриот». Он заметил, что Сокуров не привел никаких конкретных данных о том, какая именно часть населения — прежде всего молодежи из южных республик — поддерживает идею выхода из России или чего-то такого. Он подчеркнул, что с точки зрения российского законодательства выступление режиссера можно считать опасным.

«Скорее всего, он (Сокуров. — Прим. ред.) просто не понимал , о чем говорил конкретно в этом сюжете, отражая какие-то дискуссии», — высказал профессор свое мнение, отвечая на вопрос, насколько тезисы Сокурова соответствуют истине.

По словам Ткаченко, сценарист в своем обращении смешал несовместимое. Он отметил, что ему было грустно наблюдать, как народный артист Российской Федерации высказывается в области геополитики, в которой толком не разбирается. В ходе выступления Сокурова возникло такое чувство, будто ему «дали текст», подытожил доктор экономических наук, уличив режиссера в неискренности.

Ранее сообщалось, кинорежиссер Александр Сокуров ждет возможности для встречи с президентом России Владимиром Путиным для беседы в неформальной обстановке. По словам сценариста, ему хотелось бы узнать мнение российского лидера по ряду вопросов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Профессор Ткаченко считает, что режиссеру Сокурову не стоит «лезть» в геополитику
сокуров ткаченко режиссер сокуров
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать