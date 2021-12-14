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Кинокритик Шпагин объяснил сегодняшнюю популярность комедии «Девчата»

Шоу-бизнес
Кинокритик Шпагин объяснил сегодняшнюю популярность комедии «Девчата»
Кадр из фильма «Девчата»  / 

«Девчата» — советская картина, успех к которой пришел не сразу. Такой точкой зрения поделился в беседе с ФАН российский кинокритик Александр Шпагин, комментируя результаты свежего опроса ВЦИОМ.

Новое исследование было приурочено к 30-летию распада СССР и посвящено любимым фильмам, книгам и песням ушедшей эпохи. Своими фаворитами в советском кино россияне назвали ленты «Москва слезам не верит» (6%) Владимира Меньшова и «Девчата» (5%) Юрия Чулюкина. Тройку лидеров замыкает комедия Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (4%). Причем в симпатии к этой картине призналось весомое число молодых респондентов от 18 до 34 лет.

«Операция «Ы» вызывает некое удивление в первой тройке — все-таки это не лучший фильм Гайдая из его золотой четверки. Почему не «Кавказская пленница» или «Бриллиантовая рука»? Может, ими немножечко объелись и почему-то вспомнили именно эту картину… С другой стороны, не будем забывать, что от «Операции «Ы» никто не ожидал такого успеха. Ее с трудом запускали, думая о том, что новелльные картины зритель будет смотреть плохо. До этого люди все новелльные картины игнорировали по понятным причинам. А здесь — комедия. Более того — объединенная одним героем, это тоже немаловажно. И она вышла на первое место, после чего взошла звезда Гайдая и он уже запускался гораздо легче», — делится рассуждениями Александр Шпагин.

Кинокритик Шпагин: «Девчата» — картина абсолютно гламурная, но советский гламур лучше
Prt Scr youtube.com / Киноконцерн Мосфильм /

А вот присутствие в тройке лидеров «Девчат» кинокритика не смущает. Наравне с военной драмой «Офицеры» (1971 года), говорит он, большой интерес у публики к мелодраматичной комедии возник уже значительно позже выхода на экраны. Ведь в премьерном 1962 году картина с Надеждой Румянцевой в главной роли не попала даже в пятерку лидеров проката: советское начальство присвоило ей третью прокатную категорию.

«Успех «Девчат», как ни странно, сегодня оказался гораздо больше, чем при выходе фильма. И такая тяга к ним, видимо, потому что мы перекормлены российским гламуром. Конечно, «Девчата» — картина абсолютно гламурная, но советский гламур лучше, чем сегодняшний: он живее, человечнее, обаятельнее. Думаю, именно на этой волне и возник такой даже немного странный успех «Девчат», которых все сейчас действительно вспоминают, по ним даже делаются ток-шоу и снимаются передачи», — подытоживает киновед.

Кинокритик Шпагин: «Девчата» — картина абсолютно гламурная, но советский гламур лучше
Кадр из фильма «Девчата» /

Ранее Александр Шпагин рассказал об особенностях ленты «Москва слезам не верит», ставшей лидером в опросе россиян. По его словам, картина Меньшова стала первым фильмом о самоидентификации советского человека, ведь благодаря ей зритель впервые осознал себя в пространстве XX века.

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