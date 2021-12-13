NetEasе: реакция России на вывоз американских ракет из Европы обескуражила Запад

Пекин, 13 декабря. Россия с подозрительным спокойствием восприняла новость о том, что США тайком вывозят с территории Европы свое ядерное оружие, считают аналитики китайского издания NetEasе.

В публикации говорится, что недавно в СМИ появились данные о сокращении американского ядерного арсенала, расположенного на европейской территории. По имеющейся информации, США вывезли с континента порядка 150 ядерных авиабомб, которые хранились на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что эти манипуляции выглядели особенно странно на фоне роста напряженности между Россией и США. Необычная реакция Москвы на вывоз американских ракет из Европы обескуражила Запад. Русские оказались абсолютно равнодушны к этому событию.

«Россия спокойно отреагировала на перемещение ядерных ракет и сильно напугала Запад», — говорят авторы статьи.

Оказалось, что российские спецслужбы были хорошо осведомлены о планах США. У России было четкое представление о дислокации стратегического вооружения американцев. Нужно отметить, что США порядком напугала информированность Москвы об их операциях.

Ранее сообщалось, что Россия и Запад стоят на пороге ядерной войны. По словам экспертов, всего один неверный шаг НАТО может привести к катастрофе.