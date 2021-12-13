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«Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы

Спорт
«Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 13 декабря. Во время жеребьевки игр плей-офф еврокубков определился соперник петербургского «Зенита» по стыковому матчу в Лиге Европы. Им стал испанский «Бетис».

Первый матч российская команда проведет в Петербурге 17 февраля. Ответная встреча состоится в Испании 24 февраля. В других стыковых матчах Лиги Европы сыграют: испанская «Севилья» против «Динамо» Загреб. «Аталанта» - «Олимпиакос», «Аталанта» примет «Олимпиакос», «Лейпциг» встретиться с клубом «Реал Сосьедад». «Барселона» сразится с «Наполи». Также пройдут матчи: «Боруссия» — «Рейнджерс»,«Шериф» — «Брага», «Порту» — «Лацио».

«Зенит» попал в Лигу Европы после того, как занял третье место в Лиге чемпионов. Подопечные Семака в последнем туре сыграли в ничью с лондонским «Челси» и набрали пять очков.

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Зенит лига европы жеребьевка
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