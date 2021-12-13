Сахалинская школьница вытащила младшую сестру из горящего дома

Южно-Сахалинск, 13 декабря. Учащаяся 9 класса на Сахалине спасла жизнь своей младшей сестре. Девочка вытащила девятилетнего ребенка из горящего дома.

Молодая жительница села Озерское на Сахалине спасла младшую сестру во время пожара. После того как школьница вывела девочку из дома, она вызвала пожарных и помогла им попасть на место происшествия.

«Я была в доме вместе со своей сестрой, когда почувствовала дым, а потом увидела, что горит навесной потолок. Но мысли были не тушить, а спасать сестренку. Я взяла полотенце, смочила и бросилась на второй этаж, где была сестра», — рассказала девятиклассница.

При этом героиня себя такой не считает и благодарит за полезные знания своих педагогов. Особенно пригодились уроки ОБЖ, где школьница научилась правильно действовать в экстренной ситуации. Девочку наградили благодарностями и памятным знаком, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Ангарских сотрудников скорой помощи наградили за спасение жильцов при пожаре. Внимание бригады привлек охвативший автомобиль и пристройку огонь.