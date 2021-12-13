ФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в Россию

Москва, 13 декабря. Импорт мяса в Россию за январь-октябрь 2021 года упал на 15,6% относительно того же периода 2020 года и составил 186,2 тыс. тонн. Такие данные приводятся в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель сократился на 6,5% — до 731,2 млн долларов. Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период возрос на 1,6% — до 198,9 тыс. тонн. При этом в денежном выражении показатель поднялся на 21,1% — до 333,9 млн долларов.

Закупки свежей и мороженой рыбы увеличились на 10,6% в натуральном выражении, до 339,7 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 16,7%, до 1 млрд долларов.

Рост производства и падение спроса вызвали снижение стоимости свинины на рынке РФ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).