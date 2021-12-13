После ЧП в Серпуховском монастыре Геннадий Онищенко призвал ограничить интернет

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко связал с влиянием интернета участившиеся преступления, совершаемые молодыми людьми в стенах учебных заведений. Так Онищенко прокомментировал ЧП у православной гимназии в Серпухове, где утром в понедельник, 13 декабря, прогремел взрыв, предположительно устроенный бывшим учеником. Мотивы преступления официально не называют. По неофициальным данным 18-летний подозреваемый (он находится в тяжелом состоянии в больнице) — выпускник прошлого года — мог подвергаться травле в школе, а также, по данным СМИ, страдал рядом заболеваний.

По предварительным данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельного взрывного устройства у входа в учебное заведение, расположенное на территории монастыря. Пострадали как минимум десять человек, по последним данным все, кроме предполагаемого «подрывника», не получили тяжелых травм.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В том, что такие преступления стали происходить в том числе в нашей стране, «виноват» интернет, считает политик и врач, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

«Причина таких преступлений — это в первую очередь вопрос [доступности] интернета, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Обида на школу бывает у многих, но раньше никто не решал этот вопрос ценой чужих жизней или жизни собственной. Считаю, что контроль за интернетом — это неизбежно. Где, как не в интернете, можно выяснить, как делать самодельные взрывные устройства? Такой контент должен быть немедленно заблокирован! А всякие вскрикивания о правах человека — это все бред! Раньше мы прекрасно обходились без такого рода информации. А сегодня можно, не выходя их дома, получить всю информацию об изготовлении взрывных устройств. Должен отметить, что в последнее время система информационной безопасности у нас недопустимо буксует».

epp.genproc.gov.ru / Прокуратура Московской области

По мнению Онищенко, нужно резко сократить в публичном пространстве информацию о подобных преступлениях, в том числе крайне ограниченно освещать судебные процессы по таким делам.

«Все это нужно строго дозировать и максимально редактировать. Во всяком случае, ни мне, ни моим детям, ни моим внукам не нужны подробные рассказы о подобных вещах. Еще очень важный момент — ни в коем случае нельзя допускать героизации подобных преступлений и преступников, какие бы причины ни стояли за их деяниями. Иначе что получается: обидели его, бедного, и он пошел взрывать? Даже появилась информация, что он не в школу шел, а хотел устроить взрыв во время утреннего молебна! Представьте себе, в храме, в день Андрея Первозванного (этот праздник в православии отмечается 13 декабря. — Прим. ФАН). Я не буду углубляться в тему травли, конечно, это нужно пресекать. Но это знак именно сегодняшнего времени, когда молодой человек идет убивать не своих обидчиков, а совершенно неповинных людей. Это очень серьезно, и нужно, чтобы тут все сработали в единой команде: и школьные психологи, и СМИ. Но самое главное — нам нужно как можно скорее взять под контроль интернет, особенно в том, что касается героизации подобных преступлений. Хватит с нас трагедий!» — резюмировал Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

По факту инцидента в Серпухове возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, дело контролирует центральный аппарат Следственного комитета РФ. По одной из версий, молодой человек мог совершить попытку самоубийства общеопасным способом. СМИ сообщают, что у подозреваемого — 18-летнего Владислава Струженкова — в 2015 году был диагностирован рак, он также страдал другими заболеваниями, в связи с чем принимал антидепрессанты. Сообщается, что в православную гимназию подросток был переведен из-за травли в предыдущей школе. В октябре этого года молодой человек был по болезни освобожден от службы в армии.

Напомним, в России за последнее время произошло несколько аналогичных преступлений. Это стрельба в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года, когда погибли шесть человек; трагедия в Казани, где в мае этого года в результате стрельбы в школе погибли 11 человек; а также массовый расстрел в колледже в Керчи в 2018 году, тогда погиб 21 человек.