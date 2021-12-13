Шугалей рассказал, как ЦРУ создает вбросы о «российском вмешательстве» в Ливии

Спецслужбы Соединенных Штатов использовали французские и американские СМИ, чтобы запускать вбросы о «российском вмешательстве» в Ливии. Об этом в новом фильме Фонда защиты национальных ценностей «Охота на большого зверя» рассказал президент ФЗНЦ Максим Шугалей.

«Осведомленные источники»

По словам Шугалея, сотрудница французского информационного агентства CAPA Presse Ксения Большакова обратилась к нему, рассказав, что снимает документальный фильм про обострение отношений Франции с ее бывшими колониями. По словам социолога, сразу стало ясно, что она готовит пропагандистский материал для французского медиагиганта France 24.

«Мне стало очевидно, что это провокация, а в интервью будут подняты не только вопросы о ЦАР и бывших французских колониях. И для меня это стало отличной возможностью изобличить СМИ, втянутые в информационную войну. Но того, насколько большого зверя мне удастся загнать в ловушку, я еще не понимал», — рассказывает Шугалей в фильме ФЗНЦ.

Pr Scr vk.com / «Фонд защиты национальных ценностей»

В самом начале интервью, по словам социолога, журналистка спрашивала его о вопросах, которые были оговорены ранее — о его похищении в Триполи, которое Большакова упорно называла «арестом» и интересовалась другими «поверхностными вопросами» про работу ФЗНЦ в Центральноафриканской Республике. И после этого французская журналистка показала распечатки переписки Шугалея с коллегами в Москве, заявив, что помимо социологических данных там есть и «обсуждение политической ситуации в Ливии», намекая на то, что задержание социолога было оправданно. Она откровенно заявила, что личную переписку Шугалея ей передали «осведомленные источники».

«Как журналистам попали в руки мои конфиденциальные данные? Откуда такая осведомленность Большаковой о содержании моих вещей, компьютера и телефона, на момент похищения? Более того, источники Большаковой обладали информацией о ходе допросов, которые осуществлялись с применением пыток, — изумляется Шугалей, отмечая, что от него пытались получить информацию о неких СМИ в России. — Да, ливийцы спрашивали меня об этом, но откуда об этом знают в Париже? Почему французские журналисты ссылаются на информацию, доступную только триполитанским ополченцам? Откуда у них переписки с моими друзьями и коллегами?»

Pr Scr vk.com / «Фонд защиты национальных ценностей»

Шугалей напомнил, что все, кто следил за историей похищения и спасения социологов, слышали о том, что захватом сотрудников ФЗНЦ руководили американские кураторы, связанные с посольством США в Тунисе.

«Тогда я все понял, что за французскими журналистами стоят американке спецслужбы. Ведь иного способа получить такого рода данные у нее не было», — рассказывает в фильме социолог.

СМИ под давлением

В фильме Максим Шугалей отмечает многие странности в том, как СМИ на Западе писали о похищении россиян: первая информация появилась не в ливийских новостных источниках, а в крупном американском издании Bloomberg; позже открытое письмо учредителя ФЗНЦ Александра Малькевича к «Правительству национального согласия» Ливии с требованием отпустить пленников было опубликовано в The Wall Street Journal, однако через некоторое время материал был удален с сайта издания. Малькевичу позже объяснили, что статья была снята под давлением «влиятельных людей с самого верха».

Pr Scr vk.com / «Фонд защиты национальных ценностей»

В дальнейшем любые заявления по поводу судьбы россиян перевирались в СМИ, чтобы представить ситуацию так, как требовали «с самого верха»: американские журналисты, к примеру, деланно изумлялись, что даже под пытками Шугалей упорно отказывался признаться в том, что он «русский шпион».

По мнению директора ФЗНЦ, его похищение стало одним из элементов масштабной кампании США по очернению России. С самого начала конфликта в Ливии Вашингтон пытался найти доказательства «российского вмешательства» и обвинить Москву в нарушении оружейного эмбарго ООН. Никаких доказательств этого представить так и не удалось — руководство России всегда выступало за мирный процесс урегулирования конфликта и даже организовало переговоры в Москве.

В поисках «Вагнера»

Венцом этой пропагандистской операции по очернению стал итоговый догляд спецгруппы ООН по Ливии, который был представлен в Нью-Йорке. После того как он был представлен, стало ясно, что доклад полностью состоит из «скриншотов из социальных сетей и опровергнутых ранее фэйков», отмечает Шугалей, среди которых особое место занимают вбросы о якобы присутствии в Ливии российской «ЧВК Вагнера».

Global Look Press / Loey Felipe/XinHua

«Таким образом, ООН — организация, призванная сохранять порядок, стала оружием США в их глобальной войне», — подчеркнул Шугалей в своем фильме.

Ксения Большакова также уделила внимание теме «ЧВК Вагнера» — словно бы невзначай в ходе интервью она заявила Шугалею, что в месте, где жили они с Самером Суэйфаном, были обнаружены «следы нескольких бойцов «ЧВК Вагнера». При этом журналистка не смогла четко сказать, жили ли сотрудники ФЗНЦ в доме или в квартире — однако с уверенностью говорила про результаты обыска, которыми могли располагать только ливийские боевики или их американские кураторы.

Шугалей в фильме напомнил: для того, чтобы уличить Россию в том или ином «вмешательстве», западные СМИ ищут «ЧВК Вагнера» по всему миру от Сирии до Венесуэлы, и даже заплатили гражданке ЦАР, чтобы она рассказала о «преступлениях русских» в своей деревне.

Pr Scr vk.com / «Фонд защиты национальных ценностей»

Нацеленная на Россию пропагандистская кампания не прекращается: в ноябре Европарламент подготовил проект резолюции о санкциях против «лиц и компаний, связанных с «ЧВК Вагнера». Это документ также полностью основан на статьях в СМИ, материалом для которых послужили вбросы в социальных сетях. Однако это не останавливает европейские власти — главы МИД стран Евросоюза согласовали проект документа. Предположительно, санкционный список будет принят 13 декабря. Примечательно, что одновременно Евросоюз намерен одобрить новые ограничения против руководства Мали за блокирование политического процесса по переходу к демократии.

ФЗНЦ будет и дальше пристально следить за информацией, которая распространяется о Российской Федерации и продолжит опровергать фейки и вбросы, подчеркнул Максим Шугалей.