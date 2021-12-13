Силуанов: ВВП России прибавит в этом и следующем году больше 3%

Москва, 13 декабря. Российский валовый внутренний продукт вырастет как в 2021 году, так и продемонстрирует хорошие результаты в новом году, рассказал ТАСС министр финансов Антон Силуанов.

ВВП будет расти до 4,3-4,5% в нынешнем году. Предполагается, что рост национальной экономики в 2022 году достигнет 3%, полагает глава Министерства финансов РФ.

«Этот год для России очень неплохой с точки зрения экономического роста — более 4%, 4,3-4,5% мы ожидаем роста экономики в текущем году. Следующий год, по нашим планам, рост продолжится, темпы увеличения составят около 3%», — дал прогноз чиновник.

Силуанов также добавил, что правительство ожидает роста спроса на работников. Он отметил, что сейчас в России наблюдается крайне низкий уровень безработицы. Это позволит эффективно решать задачи, поставленные кабинетом министров.

Руководитель Министерства экономического развития Максим Решетников в середине осени подчеркивал, что индикатор ВВП в этом году должен подняться на 4,2%, а в грядущем году он вырастет на 3%.