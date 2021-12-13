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Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура

Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
wikipedia.org  /  alexpgp / CC BY-SA 2.0

Москва, 13 декабря. Космическая ракета-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает Роскосмос.

Пуск ракеты состоялся в 15:07 по московскому времени. По данным госкорпорации, спустя девять минут после запуска головная часть отделится от третьей ступени ракеты-носителя. Затем, примерно через 18 часов, телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» покинут разгонный блок «Бриз-М» и выйдут на околоземную орбиту. Довыведение космических аппаратов будет происходить с помощью двигательных установок СПД-100В и СПД-140Д.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» несколько раз переносился. Во время проверки космического аппарата были обнаружены некоторые технические недочеты в разгонном блоке.

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