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ОПЕК не изменила прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Экономика
ОПЕК не изменила прогноз по спросу на нефть в 2021 году
wikimedia.org  /  Gryffindor

Москва, 13 декабря. Рост мирового спроса на нефть в 2021 году составит 5,7 млн баррелей в сутки, следует из нового прогноза ОПЕК. Организация не стала менять предыдущий прогноз, оставив цифры неизменными.

По мнению ОПЕК, распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» не будет иметь значительного влияния на темпы потребления сырья. В 2022 году спрос на нефть увеличится на 4,2 млн баррелей в сутки, считают в ОПЕК.

«Восстановление темпов спроса, ожидавшееся ранее в четвертом квартале, сдвигается на первую четверть 2022 года. За ним последует более стабильное восстановление в течение всего 2022 года», — говорится в отчете организации.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что заявления ряда стран о распечатывании запасов нефти не несут рисков российскому бюджету. По словам министра, действия экспортеров по ограничению добычи имеют больший вес, чем договоренности импортеров.

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нефть прогноз опек мировая экономика
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