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Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Нежный бар» с Беном Аффлеком

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 15:25
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Нежный бар» с Беном Аффлеком
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 13 декабря. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают радовать поклонников счастливыми лицами и блестящими глазами. В этот раз актриса решила поддержать возлюбленного на премьере фильма «Нежный бар», в котором он сыграл главную роль.

Режиссером картины выступил Джордж Клуни, однако он не смог посетить мероприятие. Зато фотографам с удовольствием позировали радостные Аффлек и Лопес. На снимках они завороженно смотрят друг другу в глаза. Для выхода в свет актриса выбрала нежно-голубое струящееся платье с глубоким декольте.

Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Нежный бар» с Беном Аффлеком
ТАСС / Jordan Strauss/Invision/AP

Фильм рассказывает историю подростка, который ищет замену отцу среди посетителей бара своего дяди. Литературной основой для картины стал одноименный роман Джона Мерингера. Производством фильма занималась студия Amazon.

Недавно Дженнифер Лопес представила саундтрек к романтической комедии Marry Me. Слушатели решили, что таким образом певица намекнула Бену Аффлеку на желание выйти замуж.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Нежный бар» с Беном Аффлеком
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