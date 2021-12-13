Силуанов: заявления о распечатывании запасов нефти не грозят рисками бюджету РФ

Москва, 13 декабря. Заявления ряда стран о распечатывании резервов нефти не несут рисков для российского бюджета, заявил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

США 23 ноября сообщили о намерении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо и стабилизации мирового рынка. Аналогичный шаг согласились принять Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

«Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы», — объяснил Силуанов.

Он напомнил, что страны ОПЕК+ договорились об ограничении добычи. По его словам, это основной инструмент регулирования спроса и предложения. Кроме того, министр подчеркнул, что зеленая энергетика пока не сможет заменить традиционную.

Антон Силуанов ранее сообщил, что инфляция в России по итогам 2021 года составит 8%. При этом он уверен, что в следующем году она вернется к целевому значению Центробанка РФ в 4%.