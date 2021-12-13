Политолог Кошкин: у террористов и наемников нет шансов в столкновении с Ливийской национальной армией

За последние несколько дней из Ливии поступают тревожные сообщения. Лидер радикально исламистской группировки (RADA) Абд аль-Рауф Карра и глава Госсовета Ливии Халед аль-Мишри причастны к передислокации боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), скрывающихся от правительства Афганистана.

Для отвлечения мирового сообщества от переброски экстремистов председатель ВГС и другие подконтрольные Турции представители Триполи выступают с голословными заявления о «ЧВК Вагнера», что порождает распространение фейков в аффилированных с ними СМИ. Дезинформационная кампания призвана переключить внимание от происходящего и дестабилизировать обстановку в североафриканском государстве накануне всеобщих выборов.

Эскалация конфликта в Ливии напрямую связана с предстоящим голосованием за парламентариев и президента. Запад, выступающий за перенос плебисцита, рассчитывает сдвинуть электоральный процесс на срок от 3 до 6 месяцев. Однако ливийцы не согласны с позицией Вашингтона, поддержавшего членов запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 и связанного с ними председателя ВГС Аль-Мишри.

Ранее глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб в обращении к бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) отметил стратегическое значение тактических учений. По мнению офицера, такие мероприятия являются подтверждением боеспособности и готовности вооруженных сил защитить мирное население от любой угрозы.

Военачальник уверен, что ЛНА стала для жителей североафриканского государства символом территориальной целостности и сдерживающим фактором, который не позволяет боевикам погрузить страну в хаос. Аль-Махджуб подчеркнул, что ЛНА справится с обеспечением безопасности ливийцев.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Андрей Кошкин. В интервью для международной редакции Федерального агентства новостей он заявил, что представители нелегитимной власти, местные бандформирования, турецкие, суданские, сирийские и чадские наемники, а также переброшенные из Афганистана боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) ничего не могут противопоставить Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

По мнению спикера, сепаратисты и противники мирного урегулирования в Ливии даже при поддержке радикальных группировок, Турции и США не имеют шансов в столкновении с силами ЛНА. Кошкин акцентировал внимание на том, что даже финансовая и материально-техническая поддержка иностранных акторов не поможет преступникам в бою с силами Хафтара:

«Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара находится в доминирующей позиции. Прежде всего, по боеготовности и результативности ведения боевых действий. Так что на сегодняшний день, наверное, другой силы, альтернативной ЛНА, в Ливии не существует. Все противники, которые вступают в огневое соприкосновение с армией и пытаются получить перевес, — это обычные террористы, которые на сегодняшний день значительно уступают в подготовке бойцам фельдмаршала».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Владимир Малянов

Кошкин добавил, что ЛНА необходимо приступить к методичной ликвидации преступных группировок по всей стране, чтобы пресечь их потенциальное усиление.

«Если мы говорим о том, что идет переброска из Афганистана в Ливию, то мы знаем, что одно время боевиков транспортировали из Африки в Афганистан. Сегодня мы видим обратное явление. Армия Хафтара имеет выигрышное положение и все основания для того, чтобы провести зачистку по всей территории Ливии, причем довольно серьезную. Хотя, конечно, для этого и многое нужно сделать», — уточнил он.

Несмотря на то, что беглые боевики ИГ, преследуемые правительством Афганистана, находятся в отрицательном пике сил, их нельзя недооценивать, подчеркнул собеседник ФАН. Однако политолог уверен, что качество подготовки Ливийской национальной армии в любом случае перетягивает баланс сил на сторону Хафтара.

«Дело вот в чем: трудно сказать, в каком состоянии сейчас боевики ИГ и какое у них будет финансирование со стороны интересантов. И, соответственно, в каком количестве им поставят вооружение, именно этим нелегитимным войскам — вот в чем вопрос. ЛНА в первую очередь армия. И достаточно сильная. Против нее выступает сборище террористов. Победу, конечно, праздновать рано. Однако войска Хафтара добились впечатляющих успехов. Перевес однозначно на их стороне, это точно. Мы констатируем их результативность, видим организованную силу, опыт и уверенность. Безусловно, не все точки еще поставлены, гештальт не закрыт, но это все лишь вопрос времени», — заключил Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.