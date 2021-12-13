Шоу «Александр Невский» ждут в Московской области

Москва, 13 ноября. Жителей Подмосковья ждет оригинальная постановка: в год 800-летия Александра Невского творческое объединение «Царьград Культура» представит музыкальное мультимедийное шоу «Александр Невский».

Спектакль пройдет на сцене «Крокус Сити Холла», многоуровневого концертного зала, расположенного на территории делового центра «Крокус Сити» в Красногорске, рассказали в пресс-службе министерства культуры Московской области изданию «Вести Подмосковья». Музыкальный спектакль рассказывает о детстве, юности и ратных подвигах великого полководца Древней Руси, победителя Ледового побоища и Невской битвы, прославленного в лике святых. Артисты, вокалисты, музыканты, историки и художники специально созданной творческой группы воссоздали атмосферу ХIII века.

Ранее ФАН рассказывал об открытии памятника Александру Невскому в Москве. Скульптура русского святого благоверного князя появилась на территории Военного университета Министерства обороны РФ.