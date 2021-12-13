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Слуцкий объяснил, почему Карпин не взял Дзюбу в состав сборной России

Спорт
Слуцкий объяснил, почему Карпин не взял Дзюбу в состав сборной России
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 13 декабря. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал конфликт между наставником сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

По словам Слуцкого, он дружит с Дзюбой, но при этом может и объективно оценить его. Экс-тренер сборной России заявил, что не знает человека, который бы лучше смог понести «упавшее знамя». Если на него не рассчитывать, то футболист направит «свою огромную созидательную силу на разрушение». Слуцкий подчеркнул, что это является непроизвольной реакцией игрока. Об этом наставник «Рубина» рассказал в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала.

Слуцкий также объяснил, почему Карпин мог не взять Дзюбу в состав сборной на осенние матчи отборочного турнира ЧМ-2022. По его мнению, Карпин все делал правильно, если руководствовался игровой моделью.

«Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно. Если Артем как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт. Карпин выстраивает свою игровую модель без большого такого форварда, который хорошо играет спиной и в подыгрыше, но не такого подвижного, как условный Федя Смолов», — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что травмированный Артем Дзюба не полетел со своей командой на игру 18-го тура РПЛ против «Динамо» в Москву. Нападающий вместо последней игры в чемпионате перед зимней паузой в РПЛ отправился с семьей на Мальдивы.

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Все новости / Спорт / Слуцкий объяснил, почему Карпин не взял Дзюбу в состав сборной России
Слуцкий собчак дзюба
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