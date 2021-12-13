Житель Москвы устроил резню в стоматологической клинике

Лечение зуба в одной из московских клиник закончилось поножовщиной. Разгневанный пациент ворвался в учреждение и ранил врача ножом.

Источники сообщают, что нападавшим оказался 60-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина остался недоволен работой стоматолога. В результате конфликта больной вернулся в клинику, чтобы наказать медика.

40-летний врач госпитализирован с ранением брюшной полости и сильным кровотечением. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. На данный момент проходит проверка, уточняются детали происшествия.