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Житель Москвы устроил резню в стоматологической клинике

Происшествия

Лечение зуба в одной из московских клиник закончилось поножовщиной. Разгневанный пациент ворвался в учреждение и ранил врача ножом.

Источники сообщают, что нападавшим оказался 60-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина остался недоволен работой стоматолога. В результате конфликта больной вернулся в клинику, чтобы наказать медика.

40-летний врач госпитализирован с ранением брюшной полости и сильным кровотечением. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. На данный момент проходит проверка, уточняются детали происшествия. 

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Все новости / Происшествия / Житель Москвы устроил резню в стоматологической клинике
москва стоматология
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