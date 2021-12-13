Силуанов прогнозирует инфляцию в 8% по итогам года

Москва, 13 декабря. Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8%, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, Центробанк правильно реагирует на ситуацию с потребительскими ценами. В связи с этим Минфин рассчитывает, что к концу следующего года инфляция вернется к целевому значению в 4%. Нынешний всплеск инфляции, по мнению министра, вызван преимущественно общемировыми тенденциями.

«Поэтому то, что мы наблюдаем сегодня - это следствие как привнесенной инфляции, потому что денег странами с резервными валютами напечатано много, цены на ключевые товары, в том числе сырьевые и товары переработки возросли в мире, соответственно, мы находимся в глобальной экономике, цены в Российской Федерации также тенденцию имеют к росту», — объяснил Силуанов.

Он напомнил, что правительство в этом году приняло целый ряд мер для стабилизации цен. В частности, ввело экспортные пошлины и подписало соглашение с производителями.

«Но понятно, что мы не можем повлиять на глобальные тренды при расчете этого показателя, и глобальные тренды у нас были за последнее время именно на повышение инфляции», — считает глава Минфина.

Финансовые эксперты и экономисты ранее усомнились в возврате инфляции к целевому уровню в следующем году. По их мнению, рост потребительских цен будет примерно на уровне 6-7%.