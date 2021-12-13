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World Triathlon ввела санкции против России на год

Спорт
World Triathlon ввела санкции против России на год
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 13 декабря. Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона России (ФТР) из-за большого числа допинговых случаев, сообщили на сайте организации.

Ограничения вводятся сроком на год. В международной федерации намерены каждый квартал проверять выполнение своих требований. На Олимпиаде в Токио двух российских триатлонистов отстранили от участия в соревнованиях из-за положительных допинг-тестов.

Напомним, что победителем по триатлону в финале на Олимпийских играх стал норвежец Кристиан Блюменфельд. Британец Алекс Йи выиграл серебро Олимпиады, а новозеландский триатлонист Хейден Уайлд получил бронзовую медаль.

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