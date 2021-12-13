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Все акции дилера «Рольф» переходят группе компаний «Ключавто»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 14:59
Экономика
Все акции дилера «Рольф» переходят группе компаний «Ключавто»
rolf.ru  /  ООО «РОЛЬФ»

Москва, 13 декабря. «Альфа-банк» профинансирует сделку между группой компаний «Ключавто» и дилерским центром «Рольф». Первой перейдут под контроль 100% акций автоцентра.

«Ключавто» покупает все ценные бумаги акционерного общества «Рольф». Предполагается, что данная сделка будет закрыта уже в I квартале нового года.

«Альфа-банк» выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК "Ключавто" по приобретению 100% акций АО "Рольф". Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательств объединенной компании», — указывается в сообщении финансовой организации.

Объединение «Рольф», а также его «дочки» консолидируют внутри «Ключавто». Отмечается, что все нынешние договоренности и контрактные обязательства «Рольфа» останутся в силе, и компания будет придерживаться исполнения имеющихся обязательств. Ожидается также, что в течение трех лет после закрытия сделки будет проведено первичное публичное размещение акций или IPO уже объединенной фирмы.

В конце прошлого месяца стало известно, что Генеральная прокуратура России намеревается взыскать с заочно арестованного основателя «Рольфа» Сергея Петрова порядка 13 млрд рублей.

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Все новости / Экономика / Все акции дилера «Рольф» переходят группе компаний «Ключавто»
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