Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 15:47
15:46
Происшествия
Вылетевший из Якутска в Чжэнчжоу самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске
15:44
Общество
Ростов-на-Дону лишают здания, где произошло одно из самых громких ограблений XX века
15:43
Экономика
Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
15:40
Общество
Сахалинская школьница вытащила младшую сестру из горящего дома
15:39
Экономика
ФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в Россию
15:37
Происшествия
СК просит суд избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий
15:35
Общество
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников
15:35
Экономика
Силуанов: ВВП России прибавит в этом и следующем году больше 3%
15:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массового отравления посетителей бассейна в Казани
15:34
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хакеры используют QR-коды в мошеннических схемах

Технологии
Хакеры используют QR-коды в мошеннических схемах
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 13 декабря. Интернет-пользователи столкнулись с новым видом мошенничества. Хакеры начали обворовывать граждан с помощью QR-кодов. Об этом сообщают эксперты агентства по безопасности Cofense.

Мошенники регулярно ищут новые способы, как обмануть граждан ради денег. Новой идеей хакеров стало использование QR-кодов. Так, интернет-воры связываются с пользователями онлайн-банков от лица кредитных компаний и предупреждают о взломе аккаунтов. Затем они предлагают потенциальным жертвам перейти по ссылке, зашифрованной в виде QR-кода. Пользователи оказываются на фальшивом сайте, где от них требуется ввести старый и новый пароль якобы для защиты своего аккаунта. Если жертва последовала инструкциям, его аккаунт становится доступен для воровства.

Аналитики агентства Cofense объяснили, почему мошенники используют в своих схемах QR-коды. Так, это позволяет хакерам обходить антивирусы и заставляет пользователей проходить «восстановления защиты» аккаунта через смартфон, передает «Газета.ру».

Ранее компания Google предупреждал о всплеске активности среди хакеров. Так, компания сообщила, что всего за год разослала почти 50 тысяч сообщений с предупреждением о попытках взлома аккаунтов.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Хакеры используют QR-коды в мошеннических схемах
мошенники воровство qr-код
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать