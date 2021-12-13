Хакеры используют QR-коды в мошеннических схемах

Москва, 13 декабря. Интернет-пользователи столкнулись с новым видом мошенничества. Хакеры начали обворовывать граждан с помощью QR-кодов. Об этом сообщают эксперты агентства по безопасности Cofense.

Мошенники регулярно ищут новые способы, как обмануть граждан ради денег. Новой идеей хакеров стало использование QR-кодов. Так, интернет-воры связываются с пользователями онлайн-банков от лица кредитных компаний и предупреждают о взломе аккаунтов. Затем они предлагают потенциальным жертвам перейти по ссылке, зашифрованной в виде QR-кода. Пользователи оказываются на фальшивом сайте, где от них требуется ввести старый и новый пароль якобы для защиты своего аккаунта. Если жертва последовала инструкциям, его аккаунт становится доступен для воровства.

Аналитики агентства Cofense объяснили, почему мошенники используют в своих схемах QR-коды. Так, это позволяет хакерам обходить антивирусы и заставляет пользователей проходить «восстановления защиты» аккаунта через смартфон, передает «Газета.ру».

Ранее компания Google предупреждал о всплеске активности среди хакеров. Так, компания сообщила, что всего за год разослала почти 50 тысяч сообщений с предупреждением о попытках взлома аккаунтов.